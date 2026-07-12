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Exdirector de Pemex es exigente en el penal

Por El Universal

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Exdirector de Pemex es exigente en el penal
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      Cuernavaca, Mor.- El interno de la celda 12 del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal de Atlacholoaya, Víctor Rodríguez Padilla, hizo su primera bravata porque no le llevaron fruta, pero la regla en esa penitenciaria de mediana seguridad es que la fruta se sirve únicamente a quienes requieren dieta, especialmente por alguna enfermedad.

      Tras su rabieta de este sábado por la mañana, le llevaron trozos de melón; sin embargo, algunos de sus compañeros infirieron que pagó por ese privilegio, puesto que en esa zona sólo se obtienen esos beneficios mediante el pago económico.

      Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó al penal la noche del martes pasado, después de ser aprehendido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaria, la primera por golpear a su esposa María Felicia Jiménez Lavie, y la segunda porque lo hizo frente a su hijo menor de edad.

      Luego de la audiencia de formulación y la medida de prisión preventiva justificada que le dictó la jueza especializada de Control, Consuelo Adriana Carrera Ortiz, el exfuncionario federal fue ingresado al área denominada Sujeto de Protección a Funcionarios.

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      El exdirector de la empresa petrolera está sólo en la celda, viste el uniforme del penal, en color beige, además de tenis lisos, sin ninguna línea o franja de color.

      Hasta ahora no ha tenido visitas de familiares o amigos, de acuerdo con fuentes extraoficiales, incluso nadie lo acompañó en la audiencia de formulación e imputación, el miércoles pasado.

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