¡CELEBRAN EN GRANDE!
CONCLUYEN CON ÉXITO LA SECUNDARIA
Galeria
El grupo de amigos más audaz festejó al finalizar este ciclo escolar con éxito.
Ellos, concluyeron sus estudios de secundaria en el Colegio Internacional Terranova y había que celebrar ¡en grande!
Sus papás organizaron la cálida celebración, para la que reunieron una serie de atractivos y detalles con los que los sorprendieron.
En un encuentro pleno de felicidad, los adolescentes charlaron algunas anécdotas y experiencias de la temporada.
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Además, de sus proyectos a realizar ahora que continuarán con sus estudios de preparatoria.
Eso sí, la noche de glamour, gran entusiasmo y optimismo.
¡Vaya que estuvieron felices!
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