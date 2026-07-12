¡CELEBRAN EN GRANDE!

El grupo de amigos más audaz festejó al finalizar este ciclo escolar con éxito.

Ellos, concluyeron sus estudios de secundaria en el Colegio Internacional Terranova y había que celebrar ¡en grande!

Sus papás organizaron la cálida celebración, para la que reunieron una serie de atractivos y detalles con los que los sorprendieron.

En un encuentro pleno de felicidad, los adolescentes charlaron algunas anécdotas y experiencias de la temporada.

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Además, de sus proyectos a realizar ahora que continuarán con sus estudios de preparatoria.

Eso sí, la noche de glamour, gran entusiasmo y optimismo.

¡Vaya que estuvieron felices!