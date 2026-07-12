logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡CELEBRAN EN GRANDE!

CONCLUYEN CON ÉXITO LA SECUNDARIA

Por PULSO

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El grupo de amigos más audaz festejó al finalizar este ciclo escolar con éxito.

Ellos, concluyeron sus estudios de secundaria en el Colegio Internacional Terranova y había que celebrar ¡en grande!

Sus papás organizaron la cálida celebración, para la que reunieron una serie de atractivos y detalles con los que los sorprendieron.

En un encuentro pleno de felicidad, los adolescentes charlaron algunas anécdotas y experiencias de la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, de sus proyectos a realizar ahora que continuarán con sus estudios de preparatoria.

Eso sí, la noche de glamour, gran entusiasmo y optimismo.

¡Vaya que estuvieron felices!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kate, princesa de Gales, asiste a la final femenina de Wimbledon
Kate, princesa de Gales, asiste a la final femenina de Wimbledon

Kate, princesa de Gales, asiste a la final femenina de Wimbledon

SLP

AP

El Palco Real de Wimbledon contó con figuras como Martina Navratilova, Billie Jean King y Petra Kvitova.

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA
ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

SLP

Estrella Govea

RECIBEN LAS "VACAS" DEL COLEGIO MOTOLINÍA

AMA AL NIÑO JESÚS
AMA AL NIÑO JESÚS

AMA AL NIÑO JESÚS

SLP

Maru Bustos

RECIBE LA COMUNIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN DEL PEDREGAL

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!
¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

ESTUPENDA CELEBRACIÓN