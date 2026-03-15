Premios Oscar 2026: horario y transmisión en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La

volverá a concentrar la atención del mundo con la llegada de la entrega 98 de los

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, una de las ceremonias más importantes del cine.La gala se realizará esteen el emblemático, escenario habitual de la premiación organizada por la, productores y figuras influyentes del séptimo arte desfilarán por el recinto ubicado en Hollywood para conocer a los ganadores de las diferentes categorías que reconocen lo mejor del cine producido durante el último año.Entre las celebridades que se espera ver durante la gala se encuentran, Anne Hathawayy el director mexicano, quienes forman parte de la lista de invitados que asistirán a laEntre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia destaca "", dirigida por, la cual encabeza la lista condentro de la-----¿A qué hora empiezan los2026 en México?Para el, lade los2026 comenzará desde la tarde con la tradicional, uno de los momentos más seguidos por los espectadores, donde las celebridades muestran sus atuendos y conversan con la prensa.de México)Inicio de laDuración aproximada: tres horas: alrededor de lascon el anuncio delos2026 en MéxicoLas personas que deseen seguir latendrán varias alternativas para disfrutar lade losen vivo.Las opciones disponibles serán:(televisión de paga)(plataforma de streaming)(televisión abierta).