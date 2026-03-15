Premios Oscar 2026: horario y transmisión en México
Sinners, dirigida por Ryan Coogler, encabeza la lista de nominados con 16 categorías en la entrega de este año.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Laindustria cinematográfica volverá a concentrar la atención del mundo con la llegada de la entrega 98 de los Premios Oscar
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, una de las ceremonias más importantes del cine.
La gala se realizará este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Actores, directores, productores y figuras influyentes del séptimo arte desfilarán por el recinto ubicado en Hollywood para conocer a los ganadores de las diferentes categorías que reconocen lo mejor del cine producido durante el último año.
Entre las celebridades que se espera ver durante la gala se encuentran Timothée Chalamet, Pedro Pascal, Anne Hathawayy el director mexicano Guillermo del Toro, quienes forman parte de la lista de invitados que asistirán a la ceremonia.
Entre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia destaca "Sinners", dirigida por Ryan Coogler, la cual encabeza la lista con 16 nominaciones dentro de la ceremonia.
-----¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en México?
Para el público mexicano, la transmisión de los Premios Oscar 2026 comenzará desde la tarde con la tradicional alfombra roja, uno de los momentos más seguidos por los espectadores, donde las celebridades muestran sus atuendos y conversan con la prensa.
Alfombra roja: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
Inicio de la ceremonia: 18:00 horas
Duración aproximada: tres horas
Final estimado: alrededor de las 21:00 horas con el anuncio de Mejor Película
Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México
Las personas que deseen seguir la ceremonia tendrán varias alternativas para disfrutar la transmisión de los Premios Oscar en vivo.
Las opciones disponibles serán:
TNT (televisión de paga)
HBO Max (plataforma de streaming)
Azteca 7 (televisión abierta).
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