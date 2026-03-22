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Proyectan hazaña de nadador potosino en Cineteca

Proyección gratis en SLP

Por Pulso Online

Marzo 22, 2026 01:30 p.m.
A
Proyectan hazaña de nadador potosino en Cineteca

El documental Limitless Manhattan, que retrata la histórica travesía del nadador potosino David Olvera, será proyectado de manera gratuita en la Cineteca Alameda el próximo 29 de marzo.

La función está programada a las 20:00 horas y permitirá al público conocer la historia detrás del logro del atleta originario de Ciudad Valles, quien en junio de 2025 consiguió un Récord Guinness tras completar el nado alrededor de la isla de Manhattan, una de las pruebas más exigentes en aguas abiertas a nivel mundial.

La producción, dirigida por Ketar Gómez, muestra no solo el momento del récord, sino todo el proceso previo: la preparación física y mental, los desafíos personales y las condiciones extremas que enfrentó durante la travesía.

Con una duración de 45 minutos, el documental destaca por haber documentado en tiempo real cada etapa del reto, ofreciendo una mirada más cercana al esfuerzo que implicó la hazaña.

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La proyección busca acercar este tipo de historias a la ciudadanía e incentivar valores como disciplina y perseverancia.

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