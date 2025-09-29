logo pulso
¿Qué latinos han brillado en el show del Super Bowl?

Bad Bunny será el primer puertorriqueño en encabezar en solitario el show, pero no el único latino en su historia.

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 11:55 a.m.
A
Shakira y JLo en el Super Bowl 2020

Shakira y JLo en el Super Bowl 2020

El cantante Bad Bunny hará historia en 2026 al convertirse en el primer puertorriqueño en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl, el espectáculo musical más visto del planeta.

El anuncio se dio a conocer esta noche a través de las redes sociales de la NFL, sacudiendo al mundo de la música y del deporte. En un contexto donde el futuro de los latinos en Estados Unidos es incierto, será uno de ellos quien lidere el escenario más importante del entretenimiento global.

Sin embargo, el llamado "Conejo Malo" no es el primero en abrir camino. A lo largo de tres décadas, diversas estrellas latinas han dejado huella en la final de la liga:

  • Gloria Estefan (1992 y 1999). Primera gran figura latina en el Super Bowl.

  • Arturo Sandoval (1995). Dio un toque de latin jazz al espectáculo inspirado en Indiana Jones.

  • Christina Aguilera (2000). Cantó junto a Enrique Iglesias, Toni Braxton y Phil Collins.

  • Taboo – Black Eyed Peas (2011). El rapero de raíces mexicanas sumó representación latina en un show global.

  • Bruno Mars (2014 y 2016). De ascendencia puertorriqueña, protagonizó un espectáculo lleno de energía.

  • Jennifer Lopez (2020). La diva del Bronx brilló con un show de empoderamiento latino.

  • Shakira (2020). La colombiana se robó la atención con sus movimientos y su voz.

  • J Balvin (2020). Invitado especial de JLo, llevó el reguetón de Medellín al escenario.

  • Bad Bunny (2020). Participó como invitado de Shakira con I Like It antes de ser confirmado como acto principal en 2026.

Con esta confirmación, Bad Bunny marca un antes y un después para la música urbana y para la presencia latina en el evento deportivo más visto del mundo.

