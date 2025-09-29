logo pulso
DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
Finalmente, “Demon Slayer” se transmitirá a través de la televisión abierta en México. Los seguidores del anime que no han tenido la oportunidad de verlo podrán disfrutarlo sin pagar suscripción a plataformas digitales, lo que abre la puerta a miles de nuevos fans.

En diferentes países, la serie ha sido un fenómeno cultural y es considerado uno de los animes más populares de la última década. El número de seguidores de esta historia se ha triplicado en los últimos años, consolidando a la obra de Koyoharu Gotouge como un éxito mundial.

Durante la convención Animole 2025, realizada en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC), Aniplex reveló que el anime llegará al Canal 5.

Por primera vez, “Demon Slayer” se podrá ver sin necesidad de contratar Netflix o Crunchyroll, que hasta ahora eran las únicas plataformas para seguir la historia en México.

