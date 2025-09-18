logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

EL LEGENDARIO MÚSICO PUBLICARÁ EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE ‘THROUGH THE OPEN WINDOW, 1956-1963’, SU OCTAVA ENTREGA MUSICAL EN LA QUE RELATA SU MADURACIÓN ARTÍSTICA

Por EFE

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

NUEVA YORK.- El legendario músico estadounidense Bob Dylan publicará el próximo 31 de octubre la décimo octava edición de su serie ‘bootlegs’, llamada ‘Through the open window, 1956-1963’ y en la que relata su surgimiento y maduración artística, a través de más de un centenar de temas, informó este miércoles Sony Music Spain.

Dylan, de 84 años, comenzó la serie ‘bootlegs’ (contrabando) en 1991 para recuperar temas inéditos y descartes y en esta nueva caja incluye ocho discos con 139 temas que reflejan su crecimiento como compositor e intérprete desde Minesota hasta la bohemia Greenwich Village, en Nueva York.

En el volumen se incluyen actuaciones nunca antes publicadas, como grabaciones realizadas en clubes o en reuniones informales y el registro completo de la actuación histórica de Dylan en el Carnegie Hall el 26 octubre de 1963, mezclada a partir de las cintas originales, indica un comunicado.

El músico, compositor, cantante, poeta, pintor y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016 se sumerge en la época en que transformó canciones folclóricas tradicionales y bocetos líricos en algunas de sus canciones más grandes y perdurables, entre ellas ‘Blowin in the Wind’ y ‘The Times They Are A-Changin’, agrega la nota. La caja contiene también cortes de grabaciones caseras y tomas descartadas de estudio y va acompañado de un libro de tapa dura con extensas notas del historiador estadounidense Sean Wilentz y más de cien fotografías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de la edición de ocho discos, saldrán al mercado ediciones reducidas con una selección de 42 temas en formato de dos discos o cuatro vinilos. Los precios varían entre los 33,98 y los 59,99 dólares, según la web de Sony. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY
BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

SLP

El Universal

LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’
LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

SLP

EFE

EL LEGENDARIO MÚSICO PUBLICARÁ EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE ‘THROUGH THE OPEN WINDOW, 1956-1963’, SU OCTAVA ENTREGA MUSICAL EN LA QUE RELATA SU MADURACIÓN ARTÍSTICA

CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO
CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

SLP

EFE

KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’
KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

SLP

El Universal