Sheinbaum: una visa no define a Andrés Manuel López Beltrán

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "una visa no define a una persona", luego de que Estados Unidos cancelara este documento a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración del Hospital General del ISSSTE Tampico, la Mandataria federal señaló que para ser servidor público de la transformación lo fundamental es tener convicción en el país y en la soberanía nacional.

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"Porque para ser servidor público en la transformación, lo más importante es la convicción", sostuvo.Sheinbaum destacó que también se requiere reconocer la historia de México y la lucha del pueblo mexicano, al tiempo que minimizó la relevancia de contar con una visa para ingresar a otro país."Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México. En saber que una visa no define a una persona", expresó la Mandataria.La Presidenta agregó que una visa únicamente permite ingresar a un país extranjero y contrastó esta condición con lo que, dijo, representa la convicción de servir en México."Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda", señaló.Ante asistentes al evento, Sheinbaum remarcó que en México no existe una autoridad por encima de la ciudadanía."En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México", afirmó.Las declaraciones se producen luego de que López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena y aspirante a diputado federal por Tabasco, denunciara que Estados Unidos canceló su visa de ingreso a ese país por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau."Quieren al grande, no al chico": PEPÍNDesde Tabasco, el hermano del expresidente López Obrador, José Ramiro, Pepín, dijo que la cancelación de la visa de su sobrino es un asunto político, que busca desprestigiar y no tiene nada que ver con otro tema."Realmente, al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que le están pensando los vecinos", comentó durante una entrevista.Consideró que esta campaña de desprestigio afecta a los ciudadanos que luchan por un país mejor y destacó que estas acciones por parte de las autoridades de Estados Unidos no se habían registrado durante los sexenios anteriores, pues los gobiernos opositores eran "entreguistas"."¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo? Eso no lo hacían. ¿Por qué? Porque eran gobiernos entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde EU. Aquí hay soberanía, autonomía", dijo el secretario de Gobierno de Tabasco.Enrique Inzunza, senador acusado de vínculos y protección a Los Chapitos y quien no se presenta al Senado desde hace más de tres meses, reapareció en redes para la defensa virtual de Andy. "Reafirmamos nuestro compromiso con los principios de defensa de la dignidad, independencia y soberanía del pueblo de México".