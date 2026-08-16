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Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

El conductor perdió el control y chocó contra un árbol en la entrada a La Campiña.

Por Redacción

Agosto 16, 2026 11:10 a.m.
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Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita
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      El reporte se recibió a las 07:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta color gris circulaba sobre Camino a Santa Rita. Al llegar a la entrada al Camino a La Campiña, el conductor perdió el control hacia su derecha e impactó contra un árbol, para finalmente dar un medio giro y quedar obstruyendo un carril.

      Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos tomaron conocimiento de los hechos.

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