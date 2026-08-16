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Museo regional MuMe sufre robo de piezas renacentistas

El robo incluye tres paneles del Políptico de San Gregorio y una tabla con la Virgen María y Cristo muerto.

Por AP

Agosto 16, 2026 11:19 a.m.
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Museo regional MuMe sufre robo de piezas renacentistas
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      Cuatro obras atribuidas al pintor renacentista siciliano Antonello da Messina fueron robadas de un museo regional en la ciudad siciliana de Messina durante el feriado italiano de Ferragosto, informó el domingo la agencia de noticias LaPresse.

      Los ladrones burlaron los sistemas de alarma y seguridad en el museo regional MuMe el sábado por la noche para llevarse tres de los cinco paneles supervivientes del Políptico de San Gregorio, fechado en 1473, así como la tabla de doble cara que representa a la Virgen María y a Cristo muerto en una Piedad, que fue retirada de una vitrina blindada, reportó LaPresse.

      "Estamos devastados por lo ocurrido", dijo la directora del MuMe, Marisa Mercurio, a la agencia de noticias ANSA. "Eran dos de las obras más importantes y conocidas de Antonello da Messina. Es una pérdida enorme para el museo, la ciudad, la comunidad y el mundo del arte". Indicó que el robo ocurrió poco antes de las 22:00.

      El gobierno italiano compró en marzo una pintura devocional titulada "Ecce Homo", de Da Messina, por 14,9 millones de dólares a la casa de subastas Sotheby's en Nueva York, lo que elevó el perfil del pintor del Renacimiento temprano.

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      Lynda Albertson, analista de delitos relacionados con el arte, señaló que las obras son reconocibles al instante, lo que dificulta cualquier intento de venderlas por canales de prestigio.

      "Robar un Antonello puede ser mucho más fácil que venderlo. Si estos son ladrones comunes, pronto lo descubrirán —para su desgracia", señaló Albertson, directora ejecutiva de la asociación de investigación de delitos artísticos ARCA, al diario italiano La Repubblica. Explicó que obras de arte tan famosas a menudo pasan de un delincuente a otro, y sirven como garantía para otras actividades ilícitas.

      El museo permaneció cerrado el domingo mientras los investigadores reunían pruebas. No fue posible contactar de inmediato para comentarios ni a funcionarios del museo ni a los Carabinieri.

      El feriado de Ferragosto, que conmemora la festividad de la Asunción de María, marca el punto álgido de la temporada de vacaciones de verano en Italia.

      El robo se produce apenas días después de que la policía en la ciudad de Parma, en el norte de Italia, anunciara que había recuperado tres obras robadas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en unos 10 millones de euros (11,5 millones de dólares). Cinco personas han sido detenidas por el robo del 22-23 de marzo en la Fundación Magnani Rocca, ubicada en la provincia de Parma.

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