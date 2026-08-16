A donde ir

SAN LUIS POTOSÍ

La programación de agosto en SLP tendrá como principal escenario el Teatro del Pueblo de la FENAPO. El 16, se presentará Chihuahua Fest; el 18 llegará Bizarrap; el 19, Sin Bandera; y el 20, Kenia OS.

El 21 de agosto será turno de Laberinto y Los Herederos de Nuevo León, mientras que el 22 se presentarán Los Huracanes del Norte y el 23 Los Acosta. La cartelera continuará el 25 con Katy Perry, el 26 con Santa Fe Klan y el 27 con el Potosinazo.

El 28 de agosto se presentarán los Alameños de la Sierra; el 29 llegarán Tropical Panamá, Liberación y Grupo Toppaz; y el 30 cerrará la programación del Teatro del Pueblo Los Tigres del Norte.

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Piano Reflections / Burning Piano se presentará el 23 de agosto en el Teatro Raúl Gamboa, mientras que Carlos Ballarta llevará Naco Ladino al Teatro de la Paz el 29.

CIUDAD DE MÉXICO

Auditorio Nacional

Sam Smith llegará con To Be Free los días 17, 18, 20 y 21 de agosto, mientras que Emmanuel & Mijares se presentarán el 22 de agosto.

Arena CDMX

El 22 y 23 de agosto, Lacrimosa ofrecerá una presentación con orquesta. El 29 de agosto, Helloween llegará con su 40 Years Anniversary Tour.

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández tendrá funciones los días 16, 19 y 23 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

Paloma Morphy se presentará el 29 de agosto en el Auditorio BB. Un día después, el 30 de agosto, Interpuesto llegará al Lunario del Auditorio Nacional.

Yo soy Chavela tendrá función el 20 de agosto en el Teatro Rodolfo Usigli, en el Foro Cultural Chapultepec se presenta No te vayas sin decir adiós, con funciones los días 22, 23 y 29 de agosto. Además, la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios permanecerá en el Zócalo de la Ciudad de México hasta el 23 de agosto.

MONTERREY

La cartelera regiomontana comenzará el 19 de agosto con Rosalía, quien llegará a la Arena Monterrey con su gira.

El 22 de agosto, Kabah celebrará su 30 aniversario en el Escenario GNP Seguros. El 25, No Te Va Gustar llegará a Showcenter Complex.

El 29 de agosto, llega Mijares Sinfónico al Escenario GNP y Nanpa Básico llevará Que Tin y Que Tan al Auditorio Banamex. El 30, Sarai Rivera llegará con Inquebrantable Tour al Escenario GNP Seguros.

GUADALAJARA

Abrirá su agenda el 18, 19 y 20 de agosto con Franco Escamilla, quien presentará 1, 2, 3 Probando: El Juicio en el Teatro Galerías.