Gobernador de Tamaulipas niega retiro de visa estadounidense

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reiteró que mantiene vigente su visa para ingresar a Estados Unidos y rechazó pronunciarse sobre la decisión del gobierno estadounidense de quitarle el documento migratorio a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al llegar a un evento en Ciudad Victoria, Villarreal viajaba en la misma camioneta que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realizó una gira de trabajo por Tamaulipas.

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Cuestionado directamente sobre si conserva su visa estadounidense, el mandatario estatal respondió que ya ha aclarado el tema en diversas ocasiones. Los señalamientos de que no tiene visa o se la retiraron viene de diversos medios de comunicación estadounidense."¿Sí tiene visa, gobernador?", se le preguntó. "Ya lo enseñé 20 veces", respondió.El mandatario también fue cuestionado sobre la denuncia de López Beltrán de que el gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.Sin embargo, antes de responder, el gobernador subió el vidrio de la camioneta en la que viajaba, con lo que dio por concluida la entrevista.