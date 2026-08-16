Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

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Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche de este domingo dentro de un taxi estacionado en la colonia San Ángel.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos observaron a la persona desde la tarde en el interior del vehículo, ubicado en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo.

Fue después de las 21:00 horas cuando se solicitó la presencia de las autoridades. Al revisar la unidad, los agentes encontraron al hombre sin signos vitales en el asiento del copiloto.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo.

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Hasta el momento no se ha informado la identidad del fallecido ni la causa de la muerte.