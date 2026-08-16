logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

El vehículo se encontraba cerca del deportivo, en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha

Por Redacción

Agosto 16, 2026 11:02 a.m.
A
Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche de este domingo dentro de un taxi estacionado en la colonia San Ángel.

      De acuerdo con los primeros reportes, vecinos observaron a la persona desde la tarde en el interior del vehículo, ubicado en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo.

      Fue después de las 21:00 horas cuando se solicitó la presencia de las autoridades. Al revisar la unidad, los agentes encontraron al hombre sin signos vitales en el asiento del copiloto.

      Posteriormente arribaron elementos de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Aprehenden a presunto parricida de Santa María

      El pasado lunes, tres personas fueron halladas enterradas sin vida en el municipio

      Hasta el momento no se ha informado la identidad del fallecido ni la causa de la muerte.

      LEA TAMBIÉN

      Hasta tres panales por semana movilizan a Protección Civil

      Alrededor de seis personas han sufrido picaduras durante la temporada, aunque ninguna presentó lesiones graves.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía
      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

      SLP

      Redacción

      El automóvil fue detectado por el sistema de monitoreo del C5i2 y localizado en la colonia Progreso

      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita
      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

      SLP

      Redacción

      El conductor perdió el control y chocó contra un árbol en la entrada a La Campiña.

      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel
      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

      SLP

      Redacción

      El vehículo se encontraba cerca del deportivo, en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha

      Recupera GCE tres vehículos robados; hay 29 detenidos
      Recupera GCE tres vehículos robados; hay 29 detenidos

      Recupera GCE tres vehículos robados; hay 29 detenidos

      SLP

      Redacción

      La corporación también aseguró seis vehículos, tres de ellos con reporte de robo, además de marihuana y "cristal"