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Alex y Chela Lora cumplirán 46 años de casados

Monseñor Darío Monroy oficiará la ceremonia de renovación de votos en un evento para los fans

Por El Universal

Junio 17, 2026 02:55 p.m.
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Alex y Chela Lora cumplirán 46 años de casados
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      A 55 años de conocerse y, 46 de estar casados, Alex y Chela Lora renovarán votos ¡por decimotercera ocasión! y, como invitados, la pareja estará acompañada de miles de fanáticos del Tri, pues la ceremonia se llevará a cabo durante el concierto que ofrecerán en el Palacio de los Deportes.

      Renovación de votos en concierto del Tri

      El músico confió a "Venga la alegría" que el próximo 25 de julio, se cumplirán 46 años desde que piso el altar junto a su "Domadora", motivo por el que, una ocasión más, han decidido volver a casarse.

      El aniversario coincidirá con la fecha que el Tri tiene programada en el Palacio de los Deportes, por lo que la celebración nupcial formará parte del recital.

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      "El 25 de julio se cumplen 46 años de que nos casamos, mi ´Domadora´ y yo, así que en la tocada del Palacio, el 25 de julio, Monseñor Darío Monroy va ir a renovar nuestros votos, una vez más, será la treceava vez que renovamos votos, en estos 46 años de que tenemos de 'matrimoneados'", reflexionó.

      Detalles de la ceremonia y significado para la pareja

      Antes, en 2015, durante una de las renovaciones, Alex y Chela volvieron a darse el "sí" frente a la Virgen de Guadalupe, de la que son muy devotos, en una misa en la Basílica y, ahora, tendrá lugar en su segundo hogar, nos referimos a los escenarios.

      "Que alguien renueve votos o se case en la tocada, yo creo que será la primera vez", dijo con emoción.

      Aún en la adversidad, el amor y compromiso entre la pareja de rockeros ha prevalecido pues, a pesar de lo que muchos pudieran pensar, las buenas costumbres y su conservadurismo los ha llevado a no faltar a la lealtad que un día se prometieron frente al altar.

      "A pesar de los chismes, las envidias, la satanización, la prohibición, todo lo que hemos tenido que sobrevivir para seguir adelante, aquí seguimos tan frescos como hace 55 años, con mucho más rock and roll y con la pila mucho más puesta", remarcó.

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