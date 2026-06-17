Muere Daveigh Chase protagonista de "El aro"

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La actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a la inquietante Samara Morgan en "El aro" (The Ring) y por dar voz a Lilo Pelekai en "Lilo & Stitch", falleció a los 35 años.

En declaraciones a TMZ, Roy Hernández, pareja de la exestrella infantil, informó que la actriz murió a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivó en complicaciones sépticas, provocando que su organismo dejara de funcionar.

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La meningitis, de acuerdo con Mayo Clinic, es una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Entre sus síntomas más comunes se encuentran el dolor de cabeza, la fiebre y la rigidez en el cuello. Las infecciones virales son la causa más frecuente de esta enfermedad, aunque también puede ser provocada por bacterias, hongos o parásitos.Según la información proporcionada por Hernández, la intérprete había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a problemas de desnutrición.Chase alcanzó la fama a principios de la década de 2000 al prestar su voz a Lilo Pelekai en "Lilo & Stitch", la exitosa película animada de Disney estrenada en 2002.A este trabajo se sumó su participación en el doblaje en inglés de "El viaje de Chihiro", la cinta de Studio Ghibli que ganó el Oscar a Mejor Película Animada.Sin embargo, para muchos espectadores su papel más recordado fue el de Samara Morgan, la aterradora antagonista de "El aro", personaje que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine de terror de aquella época.Más tarde formó parte de la serie "Big Love" de HBO, donde interpretó a Rhonda Volmer durante cinco temporadas. A lo largo de su carrera también participó en producciones como "Sabrina, la bruja adolescente", "ER", "Donnie Darko", "Mercy" y "Beethoven's 5th".Con el paso de los años se alejó de los reflectores y enfrentó diversas dificultades personales, incluidos conflictos con la ley y problemas relacionados con el consumo de sustancias.En una campaña publicada en GoFundMe, Roy Hernández relató que la actriz había atravesado una infancia complicada y un distanciamiento familiar que marcaron gran parte de su vida. Según explicó, Chase luchó durante años por encontrar estabilidad, seguridad y felicidad."Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos encontramos momentos de felicidad y esperanza", escribió.Tras el diagnóstico, Hernández señaló que el estado de salud de la actriz se volvió crítico y que los médicos le advirtieron que probablemente le quedaba poco tiempo de vida. Por ello, explicó que deseaba brindarle tranquilidad y una sensación de hogar durante sus últimos días."Entiendo que todos pasamos por momentos difíciles, pero si pueden ayudarme, les estaré muy agradecido. Y si solo pueden ofrecer una oración, también la acepto. Gracias por considerar ayudarnos durante este difícil momento", concluyó el mensaje.