logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Real Madrid incorpora a Bernardo Silva tras su etapa en Manchester City

El mediocampista portugués firmó por dos temporadas y jugará hasta junio de 2028.

Por AP

Junio 17, 2026 02:19 p.m.
A
Real Madrid incorpora a Bernardo Silva tras su etapa en Manchester City
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El exjugador del Manchester City Bernardo Silva se incorporará al Real Madrid con un contrato de dos años, informó el miércoles el club español. Seguirá los pasos del exdefensa del Chelsea Marc Cucurella tras el nombramiento de José Mourinho como entrenador.

      El internacional portugués es uno de los futbolistas más laureados en la historia del City, con numerosos títulos importantes, entre ellos seis de la Liga Premier y una Liga de Campeones. Disputó 460 partidos y marcó 76 goles durante una etapa de nueve años en el club.

      En su última temporada en el norte de Inglaterra, Silva ganó tanto la Copa de la Liga inglesa como la Copa FA. Actualmente está jugando el Mundial con Portugal.

      Su palmarés incluyen además, tres Copas FA, cinco títulos de la Copa de la Liga, tres Community Shields, un Mundial de Clubes de la FIFA y una medalla de campeón de la Supercopa de la UEFA.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", señaló el Real Madrid en un escueto comunicado.

      El mediocampista, de 31 años, llegó al City procedente del Mónaco en 2017.

      Es probable que la llegada de Silva vaya seguida de más fichajes del Madrid tras la contratación de Mourinho y la reelección de Florentino Pérez como presidente del club.

      Pérez ha manifestado que también quiere incorporar al defensa central del Liverpool Ibrahima Konaté y al lateral derecho del Inter de Milán Denzel Dumfries.

      El Madrid anunció el lunes el fichaje del lateral izquierdo de la selección española y campeón del Mundial Marc Cucurella, procedente del Chelsea.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Real Madrid incorpora a Bernardo Silva tras su etapa en Manchester City
      Real Madrid incorpora a Bernardo Silva tras su etapa en Manchester City

      Real Madrid incorpora a Bernardo Silva tras su etapa en Manchester City

      SLP

      AP

      El mediocampista portugués firmó por dos temporadas y jugará hasta junio de 2028.

      Portugal y Cristiano fallan en su estreno vs. Congo
      Portugal y Cristiano fallan en su estreno vs. Congo

      Portugal y Cristiano fallan en su estreno vs. Congo

      SLP

      Agencias

      Un gol de Wissa evitó la victoria lusa en el Mundial 2026

      Efraín Juárez asume como técnico en Hungría
      Efraín Juárez asume como técnico en Hungría

      Efraín Juárez asume como técnico en Hungría

      SLP

      El Universal

      Gyori ETO apuesta por la experiencia del mexicano tras su paso por Pumas y Atlético Nacional

      André Jardine ya tiene nuevo equipo
      André Jardine ya tiene nuevo equipo

      André Jardine ya tiene nuevo equipo

      SLP

      El Universal

      El Shabab Al Ahli Dubai FC cuenta con 11 brasileños y apuesta por el DT de América