Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire, muere y Hilary Duff reacciona

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- La actriz Hilary Duff expresó sus condolencias ante la muerte del actor Robert Carradine, quien se quitó la vida a los 71 años tras una lucha en contra del trastorno bipolar, así lo informó su familia.

Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie (Hilary Duff) y Matt (Jake Thomas), en la serie "Lizzie McGuire", producida por Disney Channel entre 2001 y 2004.

Su personaje fue el típico papá suburbano estadounidense: trabajador, protector y con un humor involuntario que suele contrastar con el mundo adolescente de su hija. Sam apareció como una figura estable dentro del hogar, generalmente tratando de mantener el orden mientras enfrenta las ocurrencias de Matt y los dilemas emocionales y escolares de Lizzie.Hilary Duff compartió un par de fotos con Robert y confesó que sentía un gran dolor por su muerte, que siempre se sintió cuidada por él dentro de la serie, lo cual agradecerá por siempre.Confesó que la ponía muy triste el saber que Robert estaba sufriendo."Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", expresó.