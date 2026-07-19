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Robert Smith critica show de medio tiempo en final Mundial 2026

El espectáculo organizado por Chris Martin contará con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, y durará 11 minutos.

Por El Universal

Julio 19, 2026 01:20 p.m.
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Robert Smith critica show de medio tiempo en final Mundial 2026
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      A unas horas de que se diera el silbatazo inicial para la final del Mundial 2026, Robert Smith, vocalista de The Cure, hizo uso de las redes sociales para lanzarse en contra del primer espectáculo de medio tiempo en la historia del torneo.


      A través de la cuenta oficial de la banda, el músico expresó su rechazo al show impulsado por la FIFA y que reunirá a figuras como Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS.

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      "AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH", escribió el músico como reacción a las declaraciones de Gianni Infantino, en las que describía al evento como "innovador".
      Horas después, en un segundo mensaje, el británico aclaró que su crítica no iba dirigida a los artistas que participarán en el show; sino a la decisión de incorporar un espectáculo muy similar a lo que sucede en el Super Bowl.
      "Para quienes todavía no lo entienden del todo: el punto no es realmente quién organiza o quién se presenta, sino la pésima idea de hacer un espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de futbol. Si ahora entienden un poco mejor mi '¡Aaaaagh!'".
      Incluso, se opuso al hecho de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, estará en el estadio, junto a Infantino, para entregar la copa al ganador.
      "Infantosser ha dicho que él y el presidente de Estados Unidos, Trumpton, entregarán juntos el trofeo. Lamentablemente, ya no me quedan suficientes letras A para expresar el 'ARGH' que debería venir después", agregó.
      Smith acompañó estas palabras con algunos hashtags como "pan y circo", "que se joda la fifa" y "por favor váyanse a la mi*rda".
      Cabe destacar que el show de medio tiempo fue organizado por Chris Martin, líder de Coldplay, y es el primero en llevarse a cabo desde 1930, cuando el torneo se organizó por primera vez.
      Otro de los temas que ha provocado debate es la duración del intermedio. Aunque algunos reportes apuntaban a que el espectáculo podría extenderse hasta 25 minutos, los productores del evento aseguraron que la actuación musical tendrá una duración de aproximadamente 11 minutos para ajustarse al reglamento, que establece un descanso máximo de 15 minutos para los jugadores.
      Por su parte, The Cure continúa con su gira por Europa, donde recientemente ofreció un concierto en Plovdiv, Bulgaria.

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