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¡ES NIÑO!

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¡ES NIÑO!

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¡UN SUEÑO CUMPLIDO!

FESTEJAN AL CONVERTIRSE EN PROFESIONISTAS

Por PULSO

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Los jóvenes más orgullosos y emocionados compartieron una velada excepcional, al finalizar sus estudios de carreras profesionales en el Tec de Monterrey.

En una atmósfera cálida, los muchachos celebraron entre la familia, compañeros y amigos por este significativo logro en sus vidas.

Así, felices de cumplir esta meta, la Generación 2026  agradeció a sus papás el apoyo que siempre les brindan.

La espléndida velada reunió a cientos de invitados, quienes festejaron ¡en grande! por este trascendental acontecimiento.

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¡Una noche de glamour, sorpresas y gran felicidad!

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