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THE GHETTO KIDS ESTARÁ EN EL FINAL DEL MUNDIAL

Por El Universal

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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THE GHETTO KIDS ESTARÁ EN EL FINAL DEL MUNDIAL
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      A pocas horas del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España este domingo 19 de julio, los aficionados se preparan para disfrutar del último encuentro de la justa mundialista, así como del espectáculo de medio tiempo en el Estadio Nueva York de Estados Unidos. Durante el show, la cantante colombiana Shakira encenderá la cancha con la interpretación de la canción Dai Dai, junto al nigeriano Burna Boy. En su presentación, la artista actuará con el grupo de baile infantil "Guetto Kids", conocidos por sus videos de coreografías improvisadas en redes.

      El grupo, conformado por niños y jóvenes de Uganda, apareció recientemente junto a la cantante en su concierto en Nueva Jersey, participando en la popular dinámica "Caminata con la Loba". Además, recorrieron juntos la ciudad de Nueva York, en un paseo nocturno por el Times Square.

      The Guetto Kids, antes conocidos como Triplets Ghetto Kids son un grupo de baile creado en 2014 integrado por niños de barrios marginados de Kapala, que forman parte de la Fundación Inspire Ghetto Kids, ONG artística de Uganda que se dedica a ayudar a las infancias a través del arte y la música.

                                   

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