Colsan regulará el uso de IA en sus posgrados
David Eduardo Vázquez Salguero destaca la importancia de normar y regular el uso ético de la IA.
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Ya se analiza incorporar la inteligencia artificial (IA) en las materias que se ofertan, en los diferentes planes de estudio de posgrado, informó David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (Colsan).
Adujo que significará que esta nueva tecnología converja tanto en la investigación, como con la docencia, porque la institución no está en contra de la IA.
"La restringimos, la normamos y tenemos ese debate actual interno, y nuestra idea no es quitar la inteligencia artificial nuestra idea es regularla y orientarla a un uso responsable ético-crítico", enfatizó.
En entrevista, argumentó que esta herramienta permitirá fortalecer las capacidades de investigación, siempre y cuando exista una normatividad específica y una utilización ética y crítica.
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Recordó que en el proceso de inscripción los cuerpos de evaluación detectaron la utilización de la misma en la presentación de los proyectos de investigación y la elaboración de un ensayo, estableciéndose el dilema de aceptarla o no.
Remarcó que no puede concebirse maestrías de un año o doctorados cortos, porque se tratan de procesos formativos que deben alcanzar maduración, y un pensamiento crítico en la sociedad tiene que apostársele a los procesos más extensos.
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