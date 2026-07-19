Camioneta se impacta contra inmueble en la colonia Industrial Aviación

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Fuertes daños se registraron durante la madrugada de este domingo, luego de que una camioneta se impactara contra un inmueble en la Segunda Sección de la colonia Industrial Aviación.

El reporte se recibió alrededor de las 05:00 de la mañana. El conductor de una camioneta Honda CR-V de color gris circulaba sobre la avenida Pedro Moreno y, al aproximarse a la calle Mediterráneo, en la Segunda Sección de la colonia Industrial Aviación, perdió el control hacia su derecha e impactó contra un inmueble.

El conductor resultó con golpes.

Una vez que el vehículo fue retirado, la estructura del inmueble colapsó.

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Al sitio arribaron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente.