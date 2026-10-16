Waters critica a Hetfield por sus comentarios sobre política

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Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, ha criticado de manera contundente a James Hetfield, vocalista de Metallica, después de que este expresara su desacuerdo con los artistas que utilizan sus plataformas para compartir sus ideales políticos. En una entrevista en el podcast "The Katie Halper Show", Waters no dudó en calificar a Hetfield de "imbécil" y cuestionó su inteligencia, afirmando que, a su juicio, su coeficiente intelectual es muy bajo.

Waters se refirió también a la relevancia actual de Hetfield, sugiriendo que, a pesar de su fortuna acumulada, su calidad como músico es cuestionable. Según el exlíder de Pink Floyd, las recientes actuaciones de Metallica y sus habilidades con instrumentos acústicos fueron decepcionantes. Esta acusación se enmarca en un debate más amplio sobre la postura de los músicos respecto a temas políticos, que ha ganado notoriedad recientemente.

La controversia se intensificó después de que Hetfield, en uno de los últimos conciertos de Metallica en la Sphere de Las Vegas, se pronunciará sobre la intención de la banda de mantenerse al margen de cuestiones externas y políticas, enfatizando que su objetivo es proporcionar un espacio de desconexión a su público. En sus palabras, "Metallica no está aquí, como otros artistas, para influir en ustedes con sus estupideces. Estamos aquí para olvidarnos de todo lo que pasa afuera".

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Aunque Hetfield no aludió a artistas específicos en su comentario, sus palabras surgieron en un contexto donde se discuten las responsabilidades sociales de los músicos, especialmente en relación a conflictos políticos como el que ocurre entre Israel y Palestina. Esta situación también ha sido un tema relevante para otros intérpretes, como Ed Sheeran, quien recientemente enfrentó críticas por desvincularse del despido de Macklemore de su gira en Estados Unidos, tras las declaraciones del rapero a favor de Palestina. Sheeran defendió su postura al afirmar que sus conciertos son espacios seguros donde no se abordan temas políticos.

La opinión de Waters y los comentarios de Hetfield resaltan la división existente en la comunidad musical sobre la aplicación de la fama y el reconocimiento en debates sociales. El incidente subraya la creciente tensión en la interacción entre música, política y responsabilidad social en la actualidad.