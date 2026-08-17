Hallan medicamento para sobredosis en casa de Hayden Panettiere

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"TMZ", portal de noticias estadounidense, ha dado a conocer que, fuentes de Carolina del Sur, ciudad donde Hayden Panettiere perdió la vida, aseguran que, dentro del departamento de la joven, encontraron restos de un medicamento que funciona para revertir la sobredosis.

De acuerdo con la información, recientemente difundida por el medio, se trata de un fármaco capaz de revertir de forma temporal una sobredosis, pues bloquea los efectos de las drogas y algunos analgésicos recetados, permitiendo que la persona recobre la respiración.

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Sin embargo, "TMZ" no afirma que el remedio haya sido ingerido por la actriz, fallecida este domingo, 16 de agosto, sino que se ha limitado a informar que había restos de él en la residencia de Hayden, quien tenía un departamento en Greenville, Carolina del Sur.Desde esta mañana, del lunes, 17 de agosto, "Page Six" difundió que, en la llamada al 911, en la que se reportaba el estado de la actriz, la persona que se comunicó a emergencias sugirió que el paro cardíaco que había sufrido se podría haber debido a una sobredosis, sin embargo, el forense del condado ha pedido a esperar a que los resultados de la autopsia arrojen la causa del fallecimiento, antes de realizar especulaciones.Lo que se ha descartado es que existan signos de violencia en el cuerpo de Panettire, de 36 años y quien, además, este viernes 21 de agosto, estaba pro cumplir los 37.