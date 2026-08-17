Muerte de Mohammad Ghamira reabre debate sobre abusos en prisiones sirias

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La muerte de un joven con una grave afección médica que fue arrestado y presuntamente golpeado por fuerzas de seguridad sirias ha avivado oscuros recuerdos de torturas y otros abusos en centros de detención durante las décadas de gobierno de la dinastía Assad.

Los sirios han recurrido a las redes sociales y han salido a las calles en los últimos días para exigir respuestas sobre la muerte de Mohammad Ghamira, quien fue enterrado el lunes en su ciudad natal de al-Haffah, en la provincia costera de Latakia.

Cuando los insurgentes derrocaron al expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024 tras casi 14 años de guerra civil, abrieron las tristemente célebres prisiones del país. Durante el gobierno de Assad, según grupos de derechos, miles de presos fueron asesinados en ejecuciones masivas o murieron por heridas y enfermedades. Los detenidos fueron sometidos a torturas, golpizas y violaciones.

Funcionarios del gobierno del presidente interino Ahmad al-Sharaa han prometido rendición de cuentas en el caso de Ghamira, pero grupos de derechos sostienen que no se trata de un hecho aislado y que los abusos persisten en los centros de detención.

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El detenido tenía hemofilia, que afecta la coagulación de la sangre

Ghamira, de 29 años, y con dos hijos, era voluntario de la organización de defensa civil Cascos Blancos, que operaba en zonas controladas por la oposición antes de la caída de Assad.

Murió en un hospital de Latakia el domingo después de ser liberado de la cárcel. Fue detenido días antes tras una "acusación de robo que involucra una suma de dinero", indicó en un comunicado el mando de seguridad interna de Latakia, sin dar más detalles.

El ministro sirio de Gestión de Emergencias y Desastres, Raed al-Saleh, quien anteriormente fue jefe de los Cascos Blancos, escribió en X que Ghamira murió por "complicaciones de hemorragias cerebrales y gastrointestinales" que "fueron consecuencia de una golpiza que recibió después de ser detenido en la comisaría de al-Haffah".

Al-Saleh y familiares de Ghamira señalaron que tenía hemofilia, una afección que afecta la capacidad de la sangre para coagular.

El tío de Ghamira, Issam Ghamira, dijo en una entrevista en video con la agencia estatal de noticias SANA que la familia avisó al jefe de policía de al-Haffah que su sobrino tenía hemofilia y que no lo golpearan. A pesar de ello, afirmó, su sobrino fue golpeado estando bajo custodia.

El Ministerio del Interior anunció una investigación sobre la muerte de Ghamira y dijo que siete empleados del ministerio fueron detenidos para ser interrogados.

El portavoz del ministerio, Noureddine al-Baba, al hablar con periodistas, reconoció "fallas y deficiencias" en algunos departamentos de policía del país, pero sostuvo que otros estaban realizando un trabajo "excepcional".

"Si Dios quiere, este doloroso incidente servirá como catalizador para un cambio positivo en las operaciones del Ministerio del Interior", manifestó.

El caso es parte de un problema más amplio

En un informe publicado en marzo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Árabe Siria dijo que había documentado "tortura y malos tratos" en 18 centros oficiales de detención y 12 "instalaciones improvisadas" en distintas zonas de Siria entre enero y octubre de 2025, en los meses posteriores a la salida de Assad, mientras el nuevo gobierno afirmaba su control.

Las prácticas documentadas incluyeron golpear a los presos con culatas de fusil, palos, tubos, barras y cables; el uso de descargas eléctricas y otras formas de tortura; simulacros de ejecución; y violencia sexual.

Sirios por la Verdad y la Justicia, una organización de derechos humanos que monitorea abusos, señaló en un informe publicado a principios de este mes que "las golpizas severas, las descargas eléctricas, la humillación, las amenazas, la privación de necesidades básicas y las muertes bajo custodia siguen siendo prácticas comunes a manos de múltiples actores de seguridad y militares".

El grupo concluyó que los incidentes estaban demasiado extendidos como para tratarlos como hechos aislados, pero que no había evidencia de "un único sistema centralizado equivalente en estructura y dirección al aparato de tortura afianzado por el régimen de Assad".

"Está de algún modo extendido, pero no está estructurado", dijo a The Associated Press Bassam Alahmad, director general del grupo. "Para nosotros, no hay evidencia de que estas órdenes provinieran de los comandantes para torturar a la gente, pero aun así (las autoridades) tienen la responsabilidad de detener este comportamiento".

Sirios cuyos seres queridos desaparecieron o murieron en centros de detención durante el gobierno de Assad dijeron que les perturbaba ver que los patrones se repiten en el nuevo gobierno.

Familias por la Libertad, un grupo que representa a familiares de detenidos, afirmó en un comunicado: "Lo que le ocurrió a Mohammed reabre las heridas de la tortura y la muerte en detención para miles de familias sirias, prácticas que los sirios han luchado durante años por terminar, y cuya reaparición no puede aceptarse hoy".