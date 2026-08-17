IMSS e ISSSTE anuncian calendario de pensiones para septiembre

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Estamos a unas semanas de despedir agosto y darle la bienvenida a septiembre, uno de los meses que más esperan miles de personas pensionadas en México. Y es que con el cambio de mes también se acerca un nuevo depósito de la pensión IMSS e ISSSTE, por lo que conocer la fecha exacta del pago será clave para organizar las finanzas.

Cada mes, ambas instituciones realizan el depósito correspondiente a las personas retiradas que forman parte de sus respectivos regímenes pensionarios. Sin embargo, hay un detalle que puede causar confusión: IMSS e ISSSTE no depositan el mismo día.

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De acuerdo con el calendario oficial de pagos del IMSS, la pensión correspondiente a septiembre será depositada el próximo martes 1 de septiembre de 2026.El Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene como regla realizar el pago el primer día hábil de cada mes, por lo que los pensionados deberán estar pendientes de su cuenta bancaria desde el inicio de septiembre.En el caso de las personas pensionadas por el ISSSTE, la fecha será distinta y, de hecho, el depósito llegará antes.El pago correspondiente a septiembre está programado para el lunes 31 de agosto, por lo que los beneficiarios podrán disponer de su dinero desde el último día de este mes.Después del pago de septiembre todavía quedan tres depósitos de la Pensión IMSS 2026.Para octubre, el depósito está programado para el jueves 1 de octubre. El pago correspondiente a noviembre se realizará el lunes 2 de noviembre, mientras que la pensión de diciembre llegará el martes 1 de diciembre.Pero hay otra fecha que los pensionados deberán tener muy presente. El IMSS confirmó que la primera parte del aguinaldo será entregada durante la primera quincena de noviembre, conforme al calendario anual.Una vez realizado el depósito de septiembre, el calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026 contempla nuevamente depósitos adelantados respecto al mes al que corresponden.El pago de octubre se efectuará el 30 de septiembre, mientras que la pensión correspondiente a noviembre llegará el 29 de octubre.Finalmente, el depósito correspondiente a diciembre se realizará el 27 de noviembre.Por si fuera poco, los pensionados del ISSSTE también deberán marcar noviembre en el calendario, pues el instituto confirmó que la primera parte del aguinaldo será depositada durante la primera quincena de noviembre.