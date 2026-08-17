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Motor

Qué le pasa a tu auto si mezclas diferentes gasolinas

Cargar diésel en autos que requieren gasolina puede causar daños severos y dejar el vehículo inmovilizado.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 05:20 p.m.
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Qué le pasa a tu auto si mezclas diferentes gasolinas
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Resumen

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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Llenar el tanque de gasolina de tu auto es una práctica común, pero seguramente te has preguntado si puedes echarle diferentes tipos de combustible para ahorrar dinero.

      Y aunque parece inofensivo, hay una razón de peso para no mezclarlas. En Autopistas de EL UNIVERSAL te la explicamos.

      Toyota explica importancia del octanaje en gasolina México

      ¿Cómo saber qué tipo de gasolina necesita tu auto?

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      Antes de explicarte las consecuencias de mezclar diferentes tipos de gasolina, primero debes saber qué es el octanaje y por qué es tan importante al acudir a una estación de carga.

      De acuerdo con el fabricante Toyota, este indicador mide la capacidad del combustible para resistir la comprensión dentro del motor.

      Para que lo tengas en cuenta, estos son los 3 tipos de gasolina que hay y sus respectivos octanajes:

      · Combustible regular: De 87 octanos y es apropiado para la mayoría de vehículos de uso diario con motores y relaciones de compresión estándar. En México, la Magna cumple con este valor.

      · Combustible de grado medio: De los 89 a 90 octanos. Ofrece buena resistencia frente a los golpes en el motor.

      · Combustible premium: De 91 a 94 octanos y es ideal para vehículos con motores de alto rendimiento o alta compresión, como los deportivos y SUV de alto nivel. En México, la Premiun cumple con este octanaje.

      Para saber qué tipo de gasolina debes usar en tu automóvil, revisa el manual del propietario o la tapa del depósito.

      Ford advierte sobre daños al mezclar gasolinas en autos

      ¿Qué pasa si revuelves las gasolinas en tu auto?

      Una vez que tengas claro el tipo de combustible que tu vehículo necesita, debes evitar mezclarlos.

      Si auto requiere gasolina de alto octanaje y lo llenas o mezclas con uno inferior, la ignición puede efectuarse de manera prematura. Y viceversa: si es menor y necesita mayor, el proceso no se hace correctamente.

      El blog de Ford menciona que realizar dicha práctica de manera ocasional no perjudica el ciclo de combustión inmediatamente, pero sí puede afectar el rendimiento del motor y de otros componentes como las válvulas, bujías y pistones a largo plazo.

      De igual manera, debes tener cuidado si tu auto necesita gasolina y lo cargas con Diésel. En tal caso, el motor es más susceptible a sufrir daños severos y provocar fallas que lo dejen inmovilizado.

      Y no tendrás de otra más que llamar a una grúa y solicitar el apoyo de un experto para drenar el combustible a la brevedad.

      Sin duda, para alargar la vida útil de tu compañero de aventuras es mejor no mezclar la gasolina.

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      Cargar diésel en autos que requieren gasolina puede causar daños severos y dejar el vehículo inmovilizado.

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