SERÁ RECONOCIDA EN MÉXICO
LA ACTRIZ FRANCESA SERÁ UNA DE LAS INVITADAS DE HONOR AL FICUNAM, QUE SE CELEBRARÁ EN CDMX, DONDE TAMBIÉN SERÁ DISTINGUIDA CON LA MEDALLA FILMOTECA UNAM
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CIUDAD DE MÉXICO.- La polifacética actriz francesa Julie Delpy será una de las invitadas de honor de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine UNAM (Ficunam), que se celebrará en Ciudad de México, donde la directora de ´Conoce a los bárbaros´ (2024) también será distinguida con la Medalla Filmoteca UNAM.
Delpy (París, 1969), conocida por su actuación en la trilogía ´Before´ del director Richard Linklater, visitará la capital mexicana en el marco del certamen de la UNAM, que se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre y cuyo objetivo es proyectar destacadas películas del cine contemporáneo, así como revisiones retrospectivas de filmografías mexicanas y extranjeras.
La programación de este año incluirá una retrospectiva dedicada a la obra de la actriz, guionista y directora, "lo que permitirá al público revisitar distintas etapas de una carrera que ha dejado una huella significativa en el cine mundial", explicó un comunicado compartido por el festival.
Además de su reconocido trabajo como actriz, entre Hollywood y el cine independiente europeo, el Ficunam destacó el talento de Delpy como coguionista de ´Before Sunset´ (´Antes del atardecer´, 2004) y ´Before Midnight´ (´Antes de la medianoche´, 2013), filmes que le valieron dos nominaciones al Óscar.
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La Medalla Filmoteca UNAM reconoce a figuras clave en el "enriquecimiento del patrimonio cinematográfico mundial", distinción que Delpy compartirá con personalidades como Mathieu Amalric, Víctor Erice y Ed Lachman.
El Ficunam contará con "una serie de actividades abiertas al público" con la actriz, entre ellas una sesión de preguntas y respuestas, así como "una clase magistral en la que compartirá reflexiones sobre su labor creativa en la industria".
En cuanto a la clausura del festival, uno de los más importantes de América Latina para el cine de autor, incluirá un "cine concierto" con ´Un chien andalou´ (´Un perro andaluz´, 1929) y ´L´Âge d´or´ (´La edad de oro´, 1930), dos obras fundamentales de Luis Buñuel que estarán acompañadas de música en vivo.
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