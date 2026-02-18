logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show

La salida del legislador de Morena generó críticas por dejar su cargo en momento clave

Por El Universal

Febrero 18, 2026 11:18 a.m.
A
Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show

El diputado federal por MorenaSergio Mayer Bretón, solicitó formalmente licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones en la Cámara de Diputados.

La solicitud fue aprobada por el Pleno de San Lázaro este martes, permitiendo al actor integrarse como participante a la nueva temporada del reality show "La Casa de los Famosos".

La decisión ha desatado fuertes críticas en el ámbito político y digital, ya que el legislador plurinominal deja su curul en un momento clave de la agenda legislativa para priorizar su carrera en el entretenimiento.

El paso del exintegrante del grupo musical "Garibaldi" por el Congreso ha estado marcado por la controversia. El actor, fue diputado federal en la 64 legislatura (2018-2021), y en 2024 regresó a San Lázaro. Desde entonces ha estado rodeado de tensiones y episodios que cuestionan su labor como servidor público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su designación como diputado plurinominal fue rechazada por sectores de Morena, quienes acusaron que se le otorgó el lugar que originalmente había ganado un comerciante otomí en una tómbola. Figuras del partido criticaron su "oportunismo" tras haber participado previamente en marchas de la "Marea Rosa" contra el gobierno.

En septiembre de 2024, se volvió viral un video donde Mayer afirmaba estar sesionando para sacar adelante la "reforma al Poder Legislativo", cuando en realidad la discusión era sobre la reforma al Poder Judicial.

En marzo de 2025, generó fricciones dentro de su bancada al votar en abstención respecto al aplazamiento de la reforma contra el nepotismo, argumentando que su intención era apoyar la propuesta original de la presidencia y no la modificada por sus compañeros.

También fue captado presuntamente dormido durante el primer informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Asimismo, defendió la realización de un concierto de la Sonora Santanera dentro del recinto legislativo, lo que derivó en un tenso enfrentamiento mediático con periodistas.

Antes de pedir licencia, el diputado fue criticado por dedicar tiempo a realizar análisis públicos sobre ediciones anteriores de "La Casa de los Famosos" en lugar de enfocarse en las comisiones legislativas.

Con la salida de Mayer, se espera que su suplente, Luis Morales Flores, asuma el cargo para dar continuidad a los trabajos en las comisiones que integraba el actor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show
Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show

Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show

SLP

El Universal

La salida del legislador de Morena generó críticas por dejar su cargo en momento clave

"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030
"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030

"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030

SLP

El Universal

¡SE VOLVERÁ A CASAR!
¡SE VOLVERÁ A CASAR!

¡SE VOLVERÁ A CASAR!

SLP

Redacción

LA ACTRIZ VOLVIÓ A RECIBIR UNA PROPUESTA DE MATRIMONIO DE SU ESPOSO, EL EMPRESARIO CARTER REUM, TRAS ESTAR CASADOS DURANTE 5 AÑOS

FALLECE BILLY STEINBERG, COMPOSITOR DE "TRUE COLORS"
FALLECE BILLY STEINBERG, COMPOSITOR DE "TRUE COLORS"

FALLECE BILLY STEINBERG, COMPOSITOR DE "TRUE COLORS"

SLP

El Universal