Shakira y Antonio de la Rúa se reencuentran tras 26 años

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Shakira y Antonio de la Rúa son un claro ejemplo de cómo las relaciones se transforman, la cantante colombiana y el empresario argentino mantuvieron una relación de una década, se separaron en 2010 y protagonizaron una disputa legal millonaria. Ahora, 26 años después del flechazo inicial, conmocionaron las redes con una fotografía juntos.

Tanto Shakira como De la Rúa rehicieron sus vidas después de su rompimiento, la cantante se convirtió en madre de Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué, mientras que el argentino tuvo tres hijos con su esposa Inés Pertiné.

Pero la historia entre Shakira y Antonio de la Rúa pasó por varias etapas antes de darse el reencuentro amistoso que culminó con una foto juntos compartida en redes, los altibajos entre ambos incluyeron enfrentamientos legales durante años.

Cronología de la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa

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- Marzo de 2000: el inicio del romance. Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron durante una cena en Buenos Aires, Argentina. Él era abogado e hijo de Fernando de la Rúa, entonces presidente del país, y pronto comenzaron una relación sentimental.

- 2001: amor y negocios. Antonio dejó la consultoría política para incorporarse al equipo de trabajo de la cantante como mánager y estratega. Tuvo un papel importante en la expansión internacional de su carrera, especialmente con el álbum "Laundry Service". Ese mismo año se comprometieron, aunque nunca llegaron al altar.

- 2005-2006: una canción dedicada a su amor. Shakira lanzó "Día de enero", tema inspirado en Antonio y en las dificultades que atravesó durante la crisis política que afectó a su familia en Argentina.

- Agosto de 2010: el fin de la relación. Después de una década juntos, decidieron terminar su noviazgo, aunque continuaron vinculados profesionalmente durante un tiempo; meses antes, Shakira había conocido al futbolista Gerard Piqué durante la grabación del videoclip de "Waka Waka", canción del Mundial de Sudáfrica 2010.

- Enero de 2011: separación oficial. Ambos anunciaron su ruptura mediante un comunicado, en el que describieron la decisión como un distanciamiento temporal y aseguraron que mantendrían sus proyectos profesionales en común.

Disputas legales y acercamiento profesional

- 2012: comienzan las disputas legales. Antonio demandó a Shakira en distintos tribunales y reclamó una compensación de entre 100 y 250 millones de dólares, argumentó que había contribuido al crecimiento de su marca y que existía un acuerdo que le daba derecho a una parte de sus ganancias. Sus reclamaciones fueron desestimadas en los procesos judiciales mencionados.

- 2013: Shakira contraataca. La cantante emprendió acciones legales contra su expareja en las Bahamas por presuntas irregularidades financieras, el conflicto profundizó el distanciamiento entre ambos y prolongó la disputa por asuntos económicos.

- 2024-2025: un acercamiento profesional. Después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, Antonio volvió a acercarse al entorno de la colombiana, ambos retomaron una relación cordial y profesional, vinculada nuevamente con algunos de sus proyectos comerciales y su reciente gira "Las mujeres ya no lloran".

Antonio fue pieza fundamental para el éxito del Macondo Park, la ciudad efímera que Shakira construyó en Madrid para albergar su residencia europea, la cual cerró con broche de oro, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, en una fiesta de sabor y ritmo latino que puso fin a 13 multitudinarios conciertos ofrecidos por la artista colombiana.