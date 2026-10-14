Revisa SGG carencias de policías municipales
La dependencia informó que mantiene reuniones con alcaldes y autoridades federales para coordinar acciones de seguridad.
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La Secretaría General de Gobierno (SGG) informó que mantiene reuniones con autoridades municipales y federales para revisar las necesidades de las corporaciones policiacas y dar seguimiento a los acuerdos de las mesas de seguridad en los 59 municipios de San Luis Potosí.
Mediante un comunicado, el titular de la dependencia, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que los encuentros con alcaldes permiten acordar acciones para mejorar la capacidad operativa de las policías municipales en tareas de prevención, vigilancia e inteligencia.
El funcionario afirmó que las labores de inteligencia han permitido detener en la Huasteca a personas identificadas por las autoridades como objetivos prioritarios, presuntamente relacionadas con actividades delictivas. Sin embargo, el comunicado no precisó el número de detenciones, las fechas ni los delitos que se les atribuyen.
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Torres Sánchez también destacó la instalación de bases operativas en municipios, aunque no detalló sus ubicaciones ni el personal asignado.
Añadió que las evaluaciones de control de confianza forman parte de las acciones para fortalecer a las corporaciones. La SGG indicó que continuará el diálogo institucional para atender conflictos y dar seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad y gobernabilidad.
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