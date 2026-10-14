Papa León XIV ofició misa tras cirugía pulmonar en hospital de Roma

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El papa León XIV reanudó su dieta habitual, comenzó a caminar y ofició misa en el hospital el miércoles mientras se recupera de una cirugía para extirpar una masa cancerosa de su pulmón, informó el Vaticano.

Detalles confirmados sobre la cirugía y recuperación

Al mismo tiempo persisten las preguntas sobre si el cáncer se había propagado, mientras que la presidenta de Perú sugirió que León podría modificar su visita a Sudamérica prevista para el próximo mes.

Análisis de sangre y una radiografía de tórax mostraron que el papa de 71 años se estaba recuperando con normalidad, dijeron sus dos médicos.

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"El Santo Padre se sometió a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar en su habitación. Reanudó su dieta habitual y desayunó y almorzó", dijeron el doctor Luigi Carbone, médico personal del papa, y el doctor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli. "La recuperación está procediendo según lo previsto".

La cirugía del martes confirmó que León tenía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo tiene dos. Después de que se extirpa un lóbulo, el tejido pulmonar restante puede compensar gradualmente, especialmente en personas por lo demás sanas y físicamente activas. Se sabe que León es deportista, con partidos semanales de tenis y natación.

El Vaticano dijo a última hora del miércoles que el papa ofició misa con sus secretarios por la tarde en una capilla especial instalada para él en el décimo piso del hospital.

¿Cómo ocurrió la detección y qué sigue en el tratamiento?

Aún no hay información sobre si el cáncer se ha propagado.

Expertos dijeron que algunos de los ganglios linfáticos de León también habrían sido extirpados y analizados, para determinar si el cáncer se había propagado. Hasta ahora no se han hecho públicos esos resultados.

Si el cáncer se ha propagado, los resultados de las pruebas guiarán el tratamiento, dijo el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o terapia dirigida, que utiliza pastillas para tratar cánceres con características específicas.

Liu, quien no participa en el tratamiento del papa, dijo que, entre los diferentes tipos de cáncer de pulmón, el adenocarcinoma tiene el pronóstico más favorable.

"Aunque conocemos el diagnóstico, ahora necesitamos saber el estadio", dijo Liu. "Ahora necesitamos saber qué tan grande es, cuántos focos en el pulmón hay implicados. ¿Es solo un nódulo, o más de uno, y los ganglios linfáticos, son cancerosos?".

El doctor PierCarlo Gentile, jefe de oncología radioterápica del Hospital San Pietro Fatebenefratelli de Roma, dijo que la cirugía torácica mínimamente invasiva asistida por video a la que se sometió el papa normalmente requiere de 15 a 20 días de recuperación. Las complicaciones postoperatorias, incluidas las infecciones, son raras, explicó.

Dudas sobre el viaje a América Latina

El Vaticano no ha anunciado ningún cambio en el viaje previsto de León a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Pero la presidenta peruana Keiko Fujimori dijo el miércoles que el diagnóstico y la recuperación del papa podrían afectar la visita, aunque expresó su esperanza de que se lleve a cabo. León pasó dos décadas como misionero en Perú, tiene ciudadanía peruana y es querido por sus fieles allí.

"Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos que podría haber algún cambio en el calendario de su visita", dijo Fujimori durante una actividad pública en Lima.

El ambicioso itinerario del viaje más largo de su papado abarca poco más de 31.000 kilómetros (19.000 millas), con una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a través de los tres países, así como un cambio significativo de altitud en Perú.

Fujimori dijo que millones de peruanos estaban rezando por la recuperación del pontífice y esperando nuevos anuncios del Vaticano.

"Esperamos que su recuperación sea pronta, inminente y que su visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario", añadió la mandataria. "Acá lo importante es que su Santidad recupere su salud".

Los cirujanos oncólogos a menudo aconsejan a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía.

"Si es estadio 1, puede completar estos viajes. Si se necesita más tratamiento, probablemente desaconsejaría los viajes", dijo Liu.

Los médicos tomaron muestras de tejido antes de la cirugía

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente de sus 17 meses de pontificado.

Reveló el descubrimiento de un nódulo, o crecimiento, en su pulmón durante su oración del mediodía del domingo, anunciándolo en televisión en vivo. Pero León no reveló todo lo que sabía el domingo.

El boletín médico del martes dijo que las pruebas preoperatorias llevaron a los médicos a sospechar cáncer, lo que la cirugía confirmó. León no utilizó la palabra cáncer en su anuncio, aunque describió el nódulo como en una "etapa temprana" y "circunscrito".

El Vaticano ha dicho ahora que esas pruebas incluyeron una biopsia broncoscópica robótica, conocida como broncoscopia ION , lo que significa que los médicos ya habían tomado muestras de tejido para evaluar si la masa era cancerosa.

El procedimiento requiere anestesia general y debe realizarse en un hospital equipado con una de las máquinas avanzadas, explicó el doctor Lorenzo Spaggiari, jefe de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología en Milán. Dijo que el hospital Gemelli tenía una desde hacía aproximadamente un año.

El Vaticano no dijo cuándo León se sometió a las pruebas diagnósticas, que también incluyeron una tomografía computarizada de tórax con contraste y una tomografía por emisión de positrones (PET) .

Una tomografía PET puede utilizarse para asegurarse de que la enfermedad no se haya desplazado a otros lugares del cuerpo, dijo el doctor Brendon Stiles, jefe de oncología quirúrgica en Montefiore Einstein en Nueva York. Entre la tomografía y la biopsia, dijo Stiles, "podemos estar con la esperanza de que esto debería ser un cáncer en estadio uno".

El papa rompe con una tradición de secretismo en torno a los problemas de salud

Durante mucho tiempo el Vaticano ha sido reservado sobre la salud de los papas y ha controlado estrictamente cualquier información de ese tipo — una práctica resumida en el popular dicho italiano: "El papa está bien hasta que se muere".

San Juan XXIII murió en 1963, casi un año después de que los médicos diagnosticaron un cáncer de estómago que en ese momento se mantuvo oculto. San Juan Pablo II murió en 2005 tras sufrir durante años los efectos evidentes de la enfermedad de Parkinson, que el Vaticano solo confirmó después de que murió.

El papa Francisco pareció ser más abierto sobre sus problemas de salud, al conceder a un médico argentino una entrevista reveladora para un libro sobre su salud física y mental. Pero al final Francisco también controló estrictamente la información que se difundió en sus últimos meses.

Como resultado, la decisión de León de anunciar él mismo que tenía un nódulo y que se sometería a una cirugía fue significativa.

"Eso fue verdaderamente una revolución. Fue como si estuviera leyendo mismo un boletín médico", dijo Giovanni Maria Vian, historiador de la Iglesia y exdirector de L'Osservatore Romano, el periódico del Vaticano.

Vian, quien formó parte del equipo de comunicaciones del Vaticano de 2007 a 2018, dijo que la obsesión del Vaticano con el secretismo se debía tanto a consideraciones prácticas como culturales. Señaló que el Vaticano es una institución de 2.000 años que es culturalmente europea — y los europeos tienden a ser más reservados sobre los problemas de salud que la gente en Estados Unidos.