Exposición “Calaveras”
La exposición “Calaveras: Memoria hasta los huesos y el alma”, de la artista mexicana Sylvia Torres Estrada, abrirá al público del 28 de octubre al 5 de noviembre en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.
La muestra reúne una serie de obras centradas en la figura de la calavera como símbolo de identidad, recuerdo y permanencia. Las piezas presentan personajes y escenas donde el trazo y el color destacan elementos que evocan historias, vínculos y huellas personales. El conjunto plantea una reflexión sobre aquello que se conserva “hasta los huesos”, como registro de experiencias y afectos.
Sylvia Torres Estrada, originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas, radica en San Luis Potosí y se formó en el Instituto Potosino de Bellas Artes y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Su trabajo se caracteriza por integrar elementos del impresionismo y el expresionismo, con una paleta que se desprende de la representación literal para abordar temas actuales y emociones desde una expresión pictórica personal.
La artista desarrolla su obra en formatos de gran escala, utilizando óleo, acrílico y encausto. Ha trabajado imágenes de entornos urbanos como puentes, calles, edificios y multitudes, así como contrastes entre ciudad y naturaleza. En esta nueva serie, incorpora el motivo de la calavera para enlazar memoria, identidad y visión contemporánea del Día de Muertos.
