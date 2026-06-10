Zahara Jolie busca legalmente dejar apellido de Brad Pitt

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La distancia entre

y varios de sus hijos parece profundizarse. Ahora,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, una de las hijas que el actor comparte con Angelina Jolie, ha iniciado un proceso legal para eliminar oficialmente el apellido paterno y quedarse únicamente con el de su madre.De acuerdo con información difundida por, la joven presentó una solicitud ante elde Los Ángeles para que su nombre legal sea reconocido como, dejando atrás el apellido Pitt.Aunque en los documentos no se explica el motivo de la petición, la decisión no resulta sorpresiva para quienes han seguido la relación entre la familia. Desde hace varios años, Zahara ha evitado utilizar públicamente el apellido de su padre y, según diversos reportes, la comunicación entre ambos es prácticamente inexistente.La noticia fue dada a conocer inicialmente por la revista "", que señaló que la joven busca formalizar una decisión que ya había adoptado en suEl trámite ocurre poco después de que Zahara concluyera sus. Segúnno asistió a la ceremonia de graduación y tampoco habría sido invitado al evento.al actor señalaron al portal estadounidense que consideran que elentre Pitt y sus hijos está relacionado con la influencia de Angelina Jolie tras la separación de la pareja. Desde esa perspectiva, lamentan que loshayan terminado afectando la relación entre el actor y varios de sus hijos.Zahara no es la única que ha tomado distancia del apellido Pitt. En los últimos años,también han dejado de utilizar públicamente el apellido de su padre, alimentando las versiones sobre una fractura familiar que parece lejos de resolverse.La relación entrey varios de sus hijos comenzó a deteriorarse tras la separación de Angelina Jolie en 2016. La ruptura derivó en una largapor la custodia de los menores y en acusaciones deque se hicieron públicas durante el proceso de divorcio.Con el paso de los años, diversos reportes han señalado que algunos de los hijos optaron por alejarse del actor.fue uno de los primeros en ser señalado como distanciado de Pitt, mientras que posteriormente Zahara,comenzaron a prescindir públicamente de su apellido. Esta situación ha llevado a que la relación del ganador del Oscar con parte de sus hijos sea considerada una de las más tensas y comentadas de Hollywood.