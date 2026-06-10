El día que Maradona se rindió ante "Chespirito"

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona estaba en la cima del futbol mundial. Aquel día, frente a Inglaterra, el argentino marcó el legendario "Gol del Siglo" en el Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México, y protagonizó una actuación que quedó entre las más recordadas en la historia de los Mundiales.

Maradona y Chespirito: pasión compartida y admiración mutua

Mientras tanto, Roberto Gómez Bolaños ya era una de las figuras más populares de la televisión hispana. Con personajes como "El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "El Doctor Chapatín", el escritor, actor y productor mexicano había conquistado a millones de espectadores dentro y fuera de América Latina.

Aunque cada uno era referente en su propio terreno, ambos compartían una pasión: el futbol. Así lo dejó ver Gómez Bolaños en una entrevista realizada durante el Mundial de México 1986 por el periodista boliviano "Toto" Arévalo, cuando se le preguntó quién era el mejor jugador del mundo.

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Sin titubeos, el comediante respondió: "Maradona es... Había un torero en México que cuando se le preguntaba quién era el mejor decía: 'Primero yo, después nadie y después los demás', y yo creo que primero Maradona, después nadie y después varios (...) Hay extraordinarios jugadores, pero la diferencia del segundo a Maradona es muy grande".

Encuentro televisivo entre Maradona y Chespirito en 2005

La admiración de Gómez Bolaños por el astro del futbol no quedó en aquella declaración. Casi dos décadas después, ambos tuvieron la oportunidad de encontrarse frente a frente en televisión.

Fue en 2005 cuando el campeón del mundo cambió las canchas por la conducción de "La noche del 10", un programa de entrevistas transmitido en Argentina.

"Usted es mi ídolo, maestro", le dijo Maradona antes de besar la mano de Gómez Bolaños. El mexicano respondió con la misma admiración: "Nunca gocé tanto los partidos de futbol como cuando veía yo a Maradona pegado al pasto y al balón".

Durante la charla, que inició con un cariñoso abrazo, el exfutbolista reveló que había atravesado momentos difíciles en su vida y que ver "El Chavo del 8" lo ayudaba a distraerse y sentirse mejor. Incluso confesó que los programas de "Chespirito" lo impulsaban a valorar más la vida, a sus hijas y a seguir esforzándose por ser una mejor persona.

"No hay nada más lindo que poder sonreír, que poder divertirse. Usted hace divertir a todos", le dijo el argentino al creador de la "bonita vecindad".

A lo largo de la entrevista, los papeles parecían invertirse por momentos: Maradona se mostraba curioso por conocer los secretos detrás del éxito de Gómez Bolaños, mientras el mexicano compartía anécdotas de su trayectoria y reiteraba su admiración por quien consideraba el mejor futbolista del mundo.

El futbol, por supuesto, también estuvo presente en la conversación. Gómez Bolaños inclusive expresó su afición por el América.

La corta conversación se fue inclinando hacia temas como el futuro de los jóvenes, la situación de México y la posibilidad de crear un nuevo "Chavo del 8". Ante ello, el escritor respondió: "Se puede encontrar un Chavo mil veces mejor que yo, pero sería difícil conseguir al mismo tiempo un Don Ramón, una Florinda o un Ñoño. Es imposible. Fue una época muy bonita. No puede haber otro Maradona, por ejemplo".

A las puertas del Mundial 2026, los nombres de Maradona y Gómez Bolaños vuelven a cruzarse de manera simbólica. La FIFA prepara un homenaje al fallecido campeón argentino durante la inauguración del torneo, este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, "Chespirito" también fue convocado a la fiesta futbolística mediante una recreación digital de su voz para anunciar la convocatoria oficial de México.