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´THE MANDALORIAN AND GROGU´ LIDERA LA TAQUILLA CON 165 MDD

Por EFE

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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´THE MANDALORIAN AND GROGU´ LIDERA LA TAQUILLA CON 165 MDD
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      La nueva película del universo George Lucas, ´Star Wars: The Mandalorian and Grogu´, lidera la taquilla este fin de semana con una recaudación de 165 millones de dólares en todo el mundo y 102 millones en Norteamérica.

      Estas cifras corresponden a un fin de semana ampliado a tres días por la festividad ´Memorial Day´. Según datos de la web especializada Box Office Mojo.

      Pese a encabezar la cartelera, este debut es uno de los más bajos para una película de la franquicia ´Star Wars´ (´La Guerra de las Galaxias´), desde que está integrada en Disney, y está por debajo de ´Solo: A Star Wars Story´ (´Han Solo: Una historia de Star Wars´), considerada hasta ahora el título menos exitoso comercialmente de la saga, según señala Variety.

      El filme, dirigido por Jon Favreau y protagonizado por Pedro Pascal, supone el regreso de la franquicia galáctica a los cines siete años después del estreno de ´The Rise of Skywalker´ (´El ascenso de Skywalker´, 2019).

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      En el segundo puesto de la taquilla se encuentra ´Obsession´, que desde su estreno el 15 de mayo, se mantiene entre los más vistos. El filme ha recaudado 28,2 millones el puente en Norteamérica y se encuentra en el segundo puesto de recaudación. 

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