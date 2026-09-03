Dragon Ball Super Beerus: estreno confirmado para octubre en Japón

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Toei Animation reveló este 2 de septiembre el primer adelanto oficial del remake de la serie animada japonesa Dragon Ball Super: Beerus, confirmando su estreno para este año.

Esta nueva versión del manga del artista Akira Toriyama, promete mejorar el elemento visual de la animación, trayendo al espectador una experiencia completamente nueva, distinta a la vista en los 131 episodios de la serie original de 2015.

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El adelanto publicado muestra que la producción cubrirá los primeros tres arcos narrativos de la saga. El proyecto fue anunciado el año pasado en el evento de Dragon Ball Games Battle Hour 2026 en la ciudad de Los Ángeles.La serie se lanzará el próximo domingo 11 de octubre, a través de la señal de Fuji TV en Japón. No obstante, hasta el momento la fecha de su llegada a México y Latinoamérica se desconoce. Además, aún no se confirma la participación del elenco de voces original en español, como Mario Castañeda o Laura Torres, despertando gran expectativa entre los fanáticos.La serie ilustrará principalmente La Batalla de los Dioses y la aparición de Bills, el Dios de la Destrucción, que despertará de su largo y profundo sueño para buscar al Saiyajin Dios, luego de escuchar una profecía sobre su derrota ante este poderoso ser que habita en el planeta Tierra.También mostrará el arco de la Resurrección de Freezer y el arco del Dios de la Destrucción Champa, además de incorporar el material de los primero 46 episodios del anime original. Por su parte, la canción de apertura "ONOGAMI" estará interpretado por Megatera Zero y el tema de cierre "Kan Peki No Peki" estará a cargo de VK Blanka.El tráiler, titulado como "Super Surge" y con una duración de casi dos minutos, muestra distintos cortes nuevos agregados y redibujados, además de una narrativa reconstruida. La serie ofrecerá escenas de batalla más inmersivas y una representación más fiel del manga original, estrenado en 2015.