Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

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WASHINGTON, EU., septiembre 3 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la inteligencia artificial (IA) generará una "enorme cantidad de trabajo" y tendrá un impacto positivo sobre la economía, aunque reconoció que también existen aspectos negativos que, según dijo, podrán ser solucionados.

Donald Trump destaca empleo y riqueza por IA

"Habrá una enorme cantidad de trabajo, un impacto positivo. Hay algunos aspectos negativos, por supuesto, pero serán resueltos", declaró Trump en una entrevista con GB News.

El mandatario destacó especialmente la expansión de las plantas y centros de datos vinculados con la IA, a los que calificó como "realidades extraordinarias" por su capacidad para generar riqueza y empleo.

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"Estamos construyendo plantas y centros de datos que son realidades extraordinarias. Generan una enorme riqueza y muchísimos puestos de trabajo, con salarios que están alcanzando niveles muy altos", afirmó.

Trump defiende centros de datos y liderazgo en IA

Trump también rechazó las críticas recientes contra los centros de datos y sugirió que parte de la cobertura negativa podría haber sido alentada por China debido a la importancia estratégica de estas instalaciones.

"Si uno observa las comunidades que albergan centros de datos, ve que son prósperas. Los puestos de trabajo son excelentes y el valor de las viviendas aumenta", sostuvo.

En ese contexto, aseguró que Estados Unidos mantiene una posición de liderazgo mundial en inteligencia artificial. "Estamos por delante de China en IA, estamos por delante de todos", afirmó.

El presidente estadounidense también destacó las posibles aplicaciones médicas de la tecnología y sostuvo que los avances impulsados por la IA podrían acelerar el descubrimiento de tratamientos para enfermedades que, de otro modo, podrían haber tardado décadas en ser identificados.

"Estamos descubriendo curas para problemas y enfermedades que quizá no se habrían encontrado ni siquiera dentro de 100 años", dijo.

Trump señaló además que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en las Fuerzas Armadas y en la conducción de futuras guerras. Aunque admitió que no sabe si ese efecto será positivo o negativo, consideró que la tecnología podría contribuir a evitar errores que, a su juicio, han sido cometidos en conflictos anteriores.

"Al conducir una guerra, se evitarán esos errores garrafales cometidos en tantos conflictos del pasado", afirmó, antes de referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump sostuvo que algunas guerras se han prolongado o perdido debido a "pura estupidez" y concluyó que la IA podría ser una herramienta útil para evitar errores en el campo de batalla.

"La IA solo puede ser de ayuda; la situación actual, con toda esa gente perdiendo la vida, no podría ser peor", afirmó.