Presunto asesino de Jonathan Meléndez fundó cinco empresas en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Diego Sebastián "N", identificado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, ha fundado cinco empresas entre 2001 y 2018 en la Ciudad de México, de acuerdo con una revisión al Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) del Registro Público de Comercio realizada por EL UNIVERSAL.

Omar García Harfuch confirma vínculo de Diego Sebastián con asesinato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que de acuerdo con las investigaciones, Diego Sebastián fue identificado como socio de Meléndez, por lo que "aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio" en el municipio de Atizapán de Zaragoza donde se cometió el crimen.

No obstante, en la revisión realizada por El Gran Diario de México, no se encontró que Meléndez figurara como socio de Diego Sebastián en ninguna de sus empresas.

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Empresas fundadas por Diego Sebastián en Ciudad de México

Comarketing Farmacéutico, S.A. de C.V.

De acuerdo con registros mercantiles, el inicio del trayecto empresarial en México de Diego Sebastián "N" inició en agosto de 2001, cuando fundó Ferlini, Rosen y Asociados, S.A. de C.V. en la Ciudad de México. Fue socio minoritario con únicamente 10 acciones con un valor de 10 mil pesos. El socio mayoritario de la firma en el emprendimiento está identificado como Marco Eladio Ferlini Bohm, con el 60% del total de acciones.

Según su acta constitutiva, la empresa tiene como giro la compra, venta, edición, importación, exportación y distribución de materiales impresos (como libros, revistas y folletos), así como de grabaciones de audio, video, material multimedia y equipos médicos. En 2004, la sociedad cambió su razón social a Comarketing Farmacéutico, S.A. de C.V.

Medical Branding de México, S.A. de C.V.

Siete años después, en julio de 2008, Diego Sebastián constituyó Medical Branding de México, S.A. de C.V. Según los registros del Siger, el empresario posee el 50% de las acciones de la sociedad, siendo el socio mayoritario frente a otros tres.

El objeto de la compañía se estableció en proveer toda clase de servicios de consultoría, capacitación, administración, publicidad y propaganda comercial, especializándose en la organización, promoción y venta de eventos corporativos, congresos, simposios y convenciones de índole científica o social.

CAFADE, S.A. de C.V.

El año siguiente, Sebastián fundó la empresa CAFADE S.A. de C.V. junto a Aldo Martínez Toriello a finales de 2012. Esta sociedad comercial está dedicada a la prestación de diversos servicios en torno al mercado de los cajeros automáticos. Su objeto social abarca desde la comercialización de estos equipos hasta su exportación, instalación y mantenimiento.

Según la documentación disponible en las bases del Registro Público del Comercio (RPC), el porcentaje de participación de Diego Sebastián en CAFADE corresponde al 51% de las acciones de la empresa, 255 en total, con un valor de 25,500 pesos.

Huerto Capital, S.A. de C.V.

En julio de 2013, el empresario argentino constituyó su cuarto negocio: Huerto Capital, S.A. de C.V. Diego Sebastián es socio minoritario al poseer aproximadamente un 30% de las acciones de la compañía. En esta ocasión, se alió con otros dos socios: Moisés Gamus Duek y Xavier Fux Lachman.

El giro principal de la compañía es la preparación de tierras, siembra, cultivo, cosecha, empaque y comercialización, tanto nacional como internacional, de frutas, verduras, cítricos y hortalizas, incluyendo el diseño y construcción de huertos productivos en azoteas, muros verdes y jardines verticales.

Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V.

La más reciente empresa fundada por el presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez es Fifty-Fifty Total Production S.A. de C.V., constituida en marzo de 2018. Se trata de una sociedad comercial enfocada en la prestación general de servicios técnicos en el ramo de la comunicación, publicidad, mercadotecnia, producción y postproducción audiovisual (videos corporativos, cine, televisión, radio, fotografía y diseño creativo).

También abarca la organización de eventos especiales, banquetes y la renta de equipo técnico de audio, iluminación y pantallas.

De acuerdo con los datos obtenidos a través del RPC, la empresa se formalizó asociada en conjunto con Paola Mandri Figueroa. En dichos registros se suscribe a Sebastián como socio de la empresa por el 50% de las acciones totales, de las cuales abonó un total de 25,000, las cuales tienen un valor que oscila en los 25,000 pesos.