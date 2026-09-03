Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Nodal protagonizan beso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron la alfombra roja de los Premios Juventud, gala que aterriza en Europa por primera vez en sus más de dos décadas de recorrido.

Premios Juventud 2026 se celebra en España con amplia participación artística

La pareja de cantantes de regional mexicano vistieron atuendos similares en color blanco y con terminados chiapanecos; sonrientes y sin soltarse de la mano fue como aparecieron en la alfombra, y fue con un beso en los labios que Nodal le dio a Ángel, como sellaron su participación.

Ambos suman cinco nominaciones y cantarán por separado en el escenario donde se celebrará a la música y cultura latina, con más de 200 nominados en cincuenta categorías para premiar el talento hispano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los premios, que tuvieron diversos escenarios durante su historia como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, dan este año el salto por primera vez a España, como puente con América gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

Nominaciones y artistas destacados en la edición europea

El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones esta nueva edición y a él le siguen, con siete candidaturas cada uno, el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro; y con seis Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

La primera edición europea reúne en Starlite Marbella a más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo, además de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.

La distribución se hará en más de 150 países, incorporando nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

Entre los artistas confirmados que actuarán en la gala se encuentran:

Marc Anthony

Quevedo

Morat

Manuel Carrasco

Camilo

Ana Mena

Yandel

Wisin

Christian Nodal

Ángela Aguilar

Farruko

La Oreja de Van Gogh

En total habrá cincuenta categorías, que reconocen a artistas de la música, la televisión, el "streaming", los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, "Creator de España", para reconocer al talento digital español.

Entre los galardones que se entregarán está el llamado "agente de cambio", que se concede a gente que hace algo por el bien de su entorno. En esta edición, los premiados serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.

Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tendrá continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

El presidente de Univisión, Nacho Meyer, dijo en el acto de inicio que estos premios son "mucho más que una gala", porque en sus más de dos décadas de historia se han convertido en una celebración de la música y la cultura latina.

Retransmitida en directo por Univisión y Televisión Española (TVE), la gala contará con una audiencia potencial próxima a los mil millones de espectadores y estará conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

TelevisaUnivision mantiene la proyección hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida su plataforma de "streaming" ViX y socios estratégicos en la región, mientras que la incorporación de TVE permitirá extender la distribución hacia nuevos territorios a través de su red internacional.

Durante sus más de dos décadas de historia, Premios Juventud ha acompañado la evolución de la música latina y ha reconocido a artistas que hoy son referentes globales, como Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Sebastián Yatra o Rosalía.