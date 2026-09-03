logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Nodal protagonizan beso

El cantante Carín León encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por artistas como Beéle y Kany García.

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 05:27 p.m.
A
Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Nodal protagonizan beso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron la alfombra roja de los Premios Juventud, gala que aterriza en Europa por primera vez en sus más de dos décadas de recorrido.

      Premios Juventud 2026 se celebra en España con amplia participación artística

      La pareja de cantantes de regional mexicano vistieron atuendos similares en color blanco y con terminados chiapanecos; sonrientes y sin soltarse de la mano fue como aparecieron en la alfombra, y fue con un beso en los labios que Nodal le dio a Ángel, como sellaron su participación.

      Ambos suman cinco nominaciones y cantarán por separado en el escenario donde se celebrará a la música y cultura latina, con más de 200 nominados en cincuenta categorías para premiar el talento hispano.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los premios, que tuvieron diversos escenarios durante su historia como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, dan este año el salto por primera vez a España, como puente con América gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

      Nominaciones y artistas destacados en la edición europea

      El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones esta nueva edición y a él le siguen, con siete candidaturas cada uno, el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro; y con seis Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

      La primera edición europea reúne en Starlite Marbella a más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo, además de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.

      La distribución se hará en más de 150 países, incorporando nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

      Entre los artistas confirmados que actuarán en la gala se encuentran:

      Marc Anthony

      Quevedo

      Morat

      Manuel Carrasco

      Camilo

      Ana Mena

      Yandel

      Wisin

      Christian Nodal

      Ángela Aguilar

      Farruko

      La Oreja de Van Gogh

      En total habrá cincuenta categorías, que reconocen a artistas de la música, la televisión, el "streaming", los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, "Creator de España", para reconocer al talento digital español.

      Entre los galardones que se entregarán está el llamado "agente de cambio", que se concede a gente que hace algo por el bien de su entorno. En esta edición, los premiados serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.

      Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tendrá continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

      El presidente de Univisión, Nacho Meyer, dijo en el acto de inicio que estos premios son "mucho más que una gala", porque en sus más de dos décadas de historia se han convertido en una celebración de la música y la cultura latina.

      Retransmitida en directo por Univisión y Televisión Española (TVE), la gala contará con una audiencia potencial próxima a los mil millones de espectadores y estará conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

      TelevisaUnivision mantiene la proyección hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida su plataforma de "streaming" ViX y socios estratégicos en la región, mientras que la incorporación de TVE permitirá extender la distribución hacia nuevos territorios a través de su red internacional.

      Durante sus más de dos décadas de historia, Premios Juventud ha acompañado la evolución de la música latina y ha reconocido a artistas que hoy son referentes globales, como Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Sebastián Yatra o Rosalía.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Nodal protagonizan beso
      Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Nodal protagonizan beso

      Premios Juventud 2026: Ángela Aguilar y Nodal protagonizan beso

      SLP

      PULSO

      El cantante Carín León encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por artistas como Beéle y Kany García.

      Un día con Camila Fernández y Enterprise Rent A Car
      Un día con Camila Fernández y Enterprise Rent A Car

      Un día con Camila Fernández y Enterprise Rent A Car

      SLP

      El Universal

      La cantante Camila Fernández adapta su día a día con soluciones de movilidad flexibles.

      Elliot Page revela no tener nuevo proyecto tras The Odyssey
      Elliot Page revela no tener nuevo proyecto tras The Odyssey

      Elliot Page revela no tener nuevo proyecto tras The Odyssey

      SLP

      El Universal

      El actor canadiense destaca su papel en The Odyssey pero no ha recibido ofertas concretas.

      Despiden y piden justicia para Jonathan Meléndez
      Despiden y piden justicia para Jonathan Meléndez

      Despiden y piden justicia para Jonathan Meléndez

      SLP

      El Universal

      Diversas bandas y la SACM expresaron condolencias y exigieron esclarecer el crimen.