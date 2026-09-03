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¡Otra vez El Realito! Suma ocho fallas durante 2026

Interapas activó pozos de reserva y reparto mediante camiones cisterna

Por Pulso Online

Septiembre 03, 2026 05:19 p.m.
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¡Otra vez El Realito! Suma ocho fallas durante 2026
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      San Luis Potosí, SLP.- El sistema de abastecimiento de agua de El Realito volvió a fallar este jueves, con lo que acumula ocho interrupciones en lo que va de 2026.

      El organismo operador Interapas informó que la nueva suspensión afecta el suministro en la zona suroriente de la capital potosina, aunque no precisó la causa de la falla ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.

      Ante la interrupción, el organismo activó pozos de reserva y operativos de distribución de agua mediante camiones cisterna para atender a las colonias afectadas.

      La anterior suspensión del sistema ocurrió el 16 de julio. Con el nuevo incidente registrado este 3 de septiembreEl Realito suma ocho fallas durante el año.

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      Interapas señaló que los usuarios pueden solicitar información o presentar reportes mediante la línea Acuatel, en el número 444 123 64 00, así como en sus canales oficiales.

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