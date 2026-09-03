Unidad de Inteligencia Financiera cumple 22 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A 22 años de su creación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha pasado por un proceso de transformación para poder responder a los nuevos desafíos que enfrenta el país, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y preservar la integridad del sistema financiero, afirmó su titular, Omar Reyes Colmenares.

Destacó que dicho cambio se refleja al pasar de ser una unidad concebida principalmente como un órgano de análisis financiero hacia una institución que se consolida como un componente estratégico de la seguridad nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Actualmente, enfatizó, cuenta con mayores capacidades de coordinación, generación de inteligencia e impacto operativo, orientadas a producir resultados concretos en beneficio de la seguridad, la justicia y el bienestar de México y de su población.Así lo expresó durante la develación del billete de la lotería conmemorativo al aniversario de la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda, que dará paso al Sorteo Superior No. 2897 que se realizará el viernes 4 de septiembre.Para ello, se emitieron dos millones 400 mil cachitos; habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.Por su parte, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que combatir la corrupción y el lavado de dinero también significa proteger la economía, cuidar los recursos y defender el trabajo honesto de millones de mexicanas y mexicanos.Destacó que la UIF ha logrado construir capacidades y consolidar un equipo altamente especializado al servicio del país.Informó que los cachitos conmemorativos ya recorren todo México llevando la imagen de la Unidad de Inteligencia Financiera y un mensaje sobre el valor de contar con instituciones profesionales, modernas y comprometidas con el país.