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Tom Cruise e Iñárritu estrenan "Digger"

Un proyecto clave tras siete años de trabajo

Por EFE

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Tom Cruise e Iñárritu estrenan Digger
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      LONDRES.- El actor estadounidense Tom Cruise se pone en la piel de un excéntrico magnate petrolero en ´Digger´, su primera colaboración con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la película "más original y conmovedora" que ha visto jamás, según aseguró este martes durante el preestreno mundial del filme en Londres.

      El intérprete, de 64 años, fue el gran protagonista de la cita, que transformó este martes la plaza Leicester Square de Londres en un gran plató, con gran parte del elenco principal. 

      Cruise fue el primero en llegar a la alfombra roja, enfundado en un esmoquin combinado con unas botas de estilo ´cowboy´ y dedicó cerca de dos horas a hablar con sus fans, antes de atender a la prensa presente en el evento, entre los que se encontraba EFE.

      Cruise afirmó que, desde los inicios de su filmografía, se ha puesto en la piel de una amplia gama de personajes y géneros, pero nada parecido a su rol en ´Digger´.

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       "Esta es, sin duda, la película más original que he visto, que he leído y una de las más conmovedoras que he presenciado", aseguró el actor. 

      En la piel del magnate Digger Rockwell, Cruise se presenta irreconocible, envejecido con prostéticos y luciendo con un registro cómico -y soez-, lejos de sus papeles habituales de héroe de acción. 

      Para el actor, es un "privilegio" haber podido llevar un personaje así a la pantalla, pues asegura que es muy conciente a la hora de escoger sus papeles y siempre está en busca de aprender habilidades nuevas y campos interpretativos diferentes para luego poder implementarlas en sus películas.

      "Si miras la técnica, en términos de volar aviones, o danza o música, estoy constantemente estudiando estas cosas: arquitectura, arte, historia... ya sabes, y aplico todas esas cosas a cada película, y a veces lleva años", reflexionó Cruise.

      Precisamente, ´Digger´, que llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre, es el resultado de siete años de trabajo conjunto de Cruise con Iñárritu, a quien define como un cineasta "único en su género".

      La cinta se estrena rodeada de un enorme secretismo y solo se han desvelado detalles mínimos de la trama, pues según explica el realizador mexicano a EFE es una película que está hecha para que la gente la vea en el cine y la descubra.

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