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Adrián Marcelo revela por qué se divorció de Karina Puente: "Me corrió de la casa"

El conductor reconoció que se volvió frío y distante tras salir de La Casa de los Famosos.

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 01:46 p.m.
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Adrián Marcelo revela por qué se divorció de Karina Puente: "Me corrió de la casa"
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      Ciudad de México, 26 de septiembre (EL UNIVERSAL).— Adrián Marcelo habló por primera vez con detalle de la ruptura de su matrimonio con Karina Puente, conocida como "La Chaparrita". En una entrevista con Shanik Berman, reconoció su responsabilidad en la separación y contó que ella le pidió salir de la casa.

      El conductor explicó que, después de abandonar La Casa de los Famosos, lo esperaba una gran cantidad de trabajo. En medio de esa etapa, dejó sin atender problemas que ya existían en su matrimonio y, según admitió, se mostró frío y distante con Karina.

      Adrián Marcelo dijo que ella lo corrió de la casa. Cree que Puente esperaba que la distancia lo hiciera volver con otra actitud y dispuesto a reparar la relación, pero eso no ocurrió. La falta de comunicación y otros desacuerdos terminaron por alejarlos.

      Pese a que el divorcio ya es oficial y llevan aproximadamente un año separados, el comediante aseguró que no ha iniciado otra relación porque todavía se siente "dañado" por lo sucedido. Incluso afirmó que espera "culminar mi vida algún día con ella", aunque considera que el orgullo de ambos dificulta una reconciliación.

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      Por ahora, dijo que no tiene entre sus prioridades volver a casarse o formar otra familia. Prefiere viajar, vivir nuevas experiencias y continuar con sus proyectos profesionales.

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