'Tomy Zombie': La nueva apuesta de Televisa para la juventud

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La adolescencia puede ser una etapa complicada para cualquier niña o niño, porque entra a un proceso donde no sólo se dan cambios físicos, también comienza haber una necesidad de encajar y ser aceptado, y el productor Pedro Ortiz de Pinedo ("Una familia de diez", "La CQ" y "Tú crees") quería tocar este tema de una manera divertida y ligera.

"Me parecía un tema importante y no tan recurrente, sí se había abordado pero de una manera muy dramática y nosotros queríamos hacerlo bonito, como una metáfora, porque los adolescentes se enfrentan acosas como que les cambia la voz, sienten que los papás no los entienden, no encajan ni con los chiquitos, ni con los grandes; entonces era decirles a través de la comedia, no están solos, va a pasar, diviértanse en el proceso", explicó el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo.

Fue así que surgió "Tomy Zombie", una historia donde conocerán al chico más popular de la escuela Tobías Zeppelin, "Tomy" (Ari Placera), quien está orgulloso de su agraciada figura, su rostro perfecto y cabello fabuloso, pero cuando llegó su cumpleaños número 13 se despertó luciendo una piel gris, oliendo a muerto y con un antojo de comer cerebros, es decir, siendo un zombie.

Mientras tanto Boby (Emiliano Islas), su compañero de clases, ve con desilusión que su deseo de convertirse en zombie, como toda su familia, no se realizó, pero su hermana Caro (Miranda Goncalves) descubrirá la razón.

Pedro explicó que "Tomy Zombie", surgió hace seis años, idea de su hermano Oscar Ortiz de Pinedo y de él, cuando decidió ampliar su oferta hacia el público infantil y juvenil para no quedarse sólo con "La CQ", la cual que logró hacerse de una audiencia importante que la mantuvo al aire durante dos años (2012 -2014); incluso la idea de esta serie se desarrolló antes de que surgiera "La CQ nuevo ingreso", que se estrenó el año pasado.

"Para mí es fabuloso ver que es un proyecto que se concreta, que Televisa le apuesta, de nueva cuenta, al contenido infantil y juvenil, y que después del éxito de 'La CQ nuevo ingreso' confíen en otro contenido tan fresco como es 'Tomy Zombie'. El elenco juvenil está genial, los actores adultos son un soporte muy importante porque son caras conocidas para los papás, quienes pueden sentarse con sus niños a ver esta serie y pasarla muy bien en familia, además de generar un vínculo", expresó el productor.

Ari Placera ha participado en proyectos como "Luis Miguel. La Serie" (2018), "Señora Acero" (2018), "Mamá se fue de viaje" (2019) y "Natural Born Narco" (2020), pero este es su primer protagónico con el cual deja los personajes infantiles y comienza a abrirse paso con un público más juvenil, algo que este actor considera una gran oportunidad y un acto de confianza por parte del productor hacia él.

Esto también le da la oportunidad de compartir un mensaje positivo con los niños y las niñas de su generación que están pasando por el cambio de la pubertad.

"Es importante identificar, como dice la canción de la serie, quiénes somos, todos tenemos que saber nuestras cualidades, qué nos gusta y que en esta etapa de la adolescencia que todos vamos a cambiar, por lo cual no vamos a saber quiénes somos porque en la niñez comenzamos a identificarnos, pero en la adolescencia todo cambia, entonces hay que probar y conocer cosas nuevas", expresó Ari.

Completan el elenco Paula Cacho (Heidi), Julieta Luna (Zaira), Rodrigo Flores (Frankie), Dafne Josette (Lorena), Zoe Torres (Blanca), Andrea Torre (Esmeralda), Sergio Ochoa (Zenón), Yekaterina Kiev (Miss Garrazimovitch), Ricardo de Pascual (Zeus), Ferny Graciano (Chayo), José Dammert (Neto), Max Uribe (Ricardo) y Lot Soffi (Nina); también contará con las actuaciones especiales de Andrea Montalvo, Beatriz Moreno, Lara Campos, María Alicia Delgado, Melissa Ortega, pormencionar algunos.

"Tomy Zombie" marcará un antes y un después para Televisa Univisión, debido a que se trata de una apuesta diferente a lo ha hecho, hasta el momento, para las infancias, según explicó Pedro Ortiz de Pinedo, comenzando con lo estético, ya que el vestuario, la escenografía y el maquillaje están basados en la moda gótica, que va muy bien con esta historia de comedia y fantasía.

"Esto significó todo un desafío en todas las áreas, incluso en cómo nosotros planteábamos la fotografía, cómo íbamos a hacer nuestra puesta en cámara, para que el equipo de efectos especiales pudiera lograr una probadita de lo que viene al final; porque vienen muchos efectos, magia, transformaciones, es una serie muy divertida. Pocas veces yo había visto a todas las áreas tan involucradas y emocionadas de hacer algo diferente, a mí me encantó el resultado y creo que no le pide nada a ningún programa de un famoso canal o una plataforma enfocada en los chiquitos", señaló Ortiz de Pinedo.

Los 10 primeros diez capítulos ya están disponibles en ViX y se estrenará el 29 de septiembre por Canal 5.