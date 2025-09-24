CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

La icónica actriz italiana Claudia Cardinale, reconocida por su colaboración con los directores Luchino Visconti y Federico Fellini, murió a los 87 años en la región de París, informó hoy la prensa francesa.

Cardinale, célebre por su trabajo junto a destacados actores del siglo XX como Burt Lancaster, Alain Delon, Henry Fonda, Jean-Paul Belmondo y Marcello Mastroianni, dejó una huella imborrable en la historia del cine.

En una memorable escena de “rase una vez en el oeste” de Sergio Leone, el personaje de Jason Robards, conocido como Cheyenne, se dirige a Cardinale con un consejo que resonó en la memoria colectiva: “No te das cuenta de lo que un hombre puede disfrutar al mirar a una chica como tú”.

Este diálogo refleja la fascinación que Cardinale ejercía sobre el público y su impacto en el séptimo arte.

La noticia de su fallecimiento conmovió a la comunidad cinematográfica y a sus admiradores en todo el mundo, quienes recuerdan su legado como una de las figuras más emblemáticas del cine clásico. (ANSA).