logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

La icónica actriz italiana Claudia Cardinale, reconocida por su colaboración con los directores Luchino Visconti y Federico Fellini, murió a los 87 años en la región de París, informó hoy la prensa francesa.

Cardinale, célebre por su trabajo junto a destacados actores del siglo XX como Burt Lancaster, Alain Delon, Henry Fonda, Jean-Paul Belmondo y Marcello Mastroianni, dejó una huella imborrable en la historia del cine.

En una memorable escena de “rase una vez en el oeste” de Sergio Leone, el personaje de Jason Robards, conocido como Cheyenne, se dirige a Cardinale con un consejo que resonó en la memoria colectiva: “No te das cuenta de lo que un hombre puede disfrutar al mirar a una chica como tú”.

Este diálogo refleja la fascinación que Cardinale ejercía sobre el público y su impacto en el séptimo arte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La noticia de su fallecimiento conmovió a la comunidad cinematográfica y a sus admiradores en todo el mundo, quienes recuerdan su legado como una de las figuras más emblemáticas del cine clásico. (ANSA).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN
EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN

EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN

SLP

El Universal

CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS
CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

CLAUDIA CARDINALE FALLECE A LOS 87 AÑOS

SLP

El Universal

SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE
SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE

SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE

SLP

El Universal

ESTUDIADA POR CIENTÍFICOS
ESTUDIADA POR CIENTÍFICOS

ESTUDIADA POR CIENTÍFICOS

SLP

Redacción

LA CANTAUTORA LLEVA VEINTE AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS, UNA LARGA TRAYECTORIA QUE HA PERMITIDO A INVESTIGADORES ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DE SU LENGUAJE Y DE SU ACENTO