SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE

SEBASTIÁN RULLI LE RINDIÓ UN HOMENAJE DE AMOR A SU NOVIA, LA ACTRIZ ANGELIQUE BOYER, CON QUIEN CUMPLE 11 AÑOS DE NOVIAZGO Y LE AGRADECIÓ PROFUNDAMENTE  POR TODO LO VIVIDO EN ESTE TIEMPO, LE AGRADECIÓ POR “VIVIR, CRECER Y SOÑAR JUNTOS”. “CONTIGO APRENDÍ LO QUE SIGNIFICA SER FELIZ DE VERDAD, TE AMO MI CIELO, TE AMO MI AMOR, Y SIEMPRE VOY A AMARTE”, EXPRESÓ EN UN VIDEO EN EL QUE JUNTÓ VARIOS MOMENTOS CON ANGELIQUE, DESDE VIAJES, INSTANTES PROFESIONALES, ÍNTIMOS, Y LLENOS DE DIVERSIÓN.

