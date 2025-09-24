SEBASTIÁN HACE ROMÁNTICA CONFESIÓN A ANGELIQUE
SEBASTIÁN RULLI LE RINDIÓ UN HOMENAJE DE AMOR A SU NOVIA, LA ACTRIZ ANGELIQUE BOYER, CON QUIEN CUMPLE 11 AÑOS DE NOVIAZGO Y LE AGRADECIÓ PROFUNDAMENTE POR TODO LO VIVIDO EN ESTE TIEMPO, LE AGRADECIÓ POR “VIVIR, CRECER Y SOÑAR JUNTOS”. “CONTIGO APRENDÍ LO QUE SIGNIFICA SER FELIZ DE VERDAD, TE AMO MI CIELO, TE AMO MI AMOR, Y SIEMPRE VOY A AMARTE”, EXPRESÓ EN UN VIDEO EN EL QUE JUNTÓ VARIOS MOMENTOS CON ANGELIQUE, DESDE VIAJES, INSTANTES PROFESIONALES, ÍNTIMOS, Y LLENOS DE DIVERSIÓN.
