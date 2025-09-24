logo pulso
EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
EL POSIBLE VILLANO DE SECUELA DE SUPERMAN

A poco más de dos meses del estreno de Superman, una de las películas más exitosas del año, James Gunn volvió a emocionar a millones de fanáticos del último hijo de Krypton al compartir información exclusiva.

El director y codirector ejecutivo de DC Studios ha sido una pieza clave en los planes de la franquicia en el cine. 

En su cuenta oficial de X, Gunn compartió recientemente detalles sobre la secuela de Superman, que llevará por título “Man of Tomorrow”.

A pesar de que faltan casi dos años para su lanzamiento, la publicación alcanzó en poco más de 24 horas más de 5 millones de vistas, 132 mil “me gusta” y mil comentarios en X. En Instagram, el anuncio también generó millones de interacciones.

En cuanto a la trama, todo indica que el último hijo de Krypton podría enfrentarse a Brainiac, uno de los villanos más icónicos y poderosos del universo DC.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, es una de las teorías más populares entre los fanáticos.

