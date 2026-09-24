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BTS volverá a México en 2027, confirma Sheinbaum

La presidenta reiteró el anuncio durante la visita del mandatario surcoreano, Lee Jae-myung

Por EFE

Septiembre 24, 2026 04:37 p.m.
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Sheinbaum anunció el regreso de BTS en 2027 | Composición gráfica.

Sheinbaum anunció el regreso de BTS en 2027 | Composición gráfica.

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      Sheinbaum confirma regreso de BTS a México en 2027 tras visita de presidente surcoreano

      Ciudad de México, 24 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este jueves el regreso a México en 2027 de BTS, uno de los grupos de K-pop más populares a nivel mundial, tras la visita de Estado del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, donde ambos mandatarios acordaron ampliar bilateralmente los intercambios culturales.

      "El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027", apuntó la mandataria durante un mensaje conjunto en Palacio Nacional.

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      La gobernante mexicana ya había anunciado en mayo pasado que los siete integrantes de BTS aceptaron su propuesta de volver al país en 2027, aunque hasta ahora no se han publicado fechas ni el lugar donde se realizarán las presentaciones.

      En ese entonces, Sheinbaum recibió a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Palacio Nacional, quienes estuvieron en México como parte de su gira mundial y acudieron a la residencia de la presidenta a un encuentro que congregó a cerca de 50.000 seguidores en el Zócalo de la capital mexicana.

      El fenómeno del K-pop, según ambos mandatarios, ocupó también espacio en la conversación que sostuvieron este jueves, donde adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030 y firmaron acuerdos en distintos ámbitos, entre ellos cultura y educación.

      "La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos", apuntó Sheinbaum.

      Además, la gobernante mexicana reveló que ambos gobiernos analizan la posibilidad de establecer en México un centro dedicado a la cultura K-Pop, que incluya a la música y otras actividades artísticas y culturales, así como crear un instituto de cultura mexicana en Corea del Sur.

      Lee por su parte destacó el creciente interés mexicano por expresiones como el K-pop, la gastronomía y la industria de belleza surcoreanas, y anunció la creación este año de un grupo de trabajo para impulsar la coproducción de contenidos y la formación de talento. EFE

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