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Hayden Panettiere sufrió sobredosis previa antes de fallecer

La actriz estuvo internada entre dos y tres semanas en un centro de rehabilitación en Malibú antes de su muerte.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 04:45 p.m.
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Hayden Panettiere sufrió sobredosis previa antes de fallecer
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se confirmara que Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, reportes señalan que la actriz ya había sufrido otra sobredosis antes de su fallecimiento.

      Hayden Panettiere sobredosis previa confirmada

      Fuentes cercanas a la actriz señalaron a TMZ esta información. Además, según el medio, su novio intermitente, Brian Hickerson, o su hermano Zach habrían declarado que la famosa estuvo internada en un centro de rehabilitación en Malibú hasta hace unas semanas y que en alguna ocasión uno de ellos tuvo que administrarle Narcan, un medicamento que se utiliza para revertir los efectos de una sobredosis por opioides.

      El padre de Hayden confirmó que la protagonista de "Triunfos robados" había estado entre dos y tres semanas en el centro de rehabilitación, aunque se desconocen detalles específicos sobre cuándo ocurrió la sobredosis previa.

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      Además, su ingreso se mantuvo en secreto.

      Detalles confirmados sobre el fallecimiento

      Hayden Panettiere fue hallada inconsciente el 16 de agosto por Brian y Zach en el condado de Greenville, Carolina del Sur, en un Airbnb donde se hospedaban, y posteriormente fue declarada muerta por los paramédicos. La Oficina Forense del condado dio a conocer los resultados toxicológicos un mes después.

      El fallecimiento fue declarado como accidental y se identificaron fentanilo, alprazolam, que suele utilizarse para tratar trastornos de ansiedad, metocarbamol y quetiapina, un medicamento utilizado para tratar diversos trastornos de salud mental.

      Durante la autopsia no se hallaron señales de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento.

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